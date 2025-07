Chi è Valentina Greco, la donna italiana scomparsa in Tunisia: l’ultima chiamata con la madre il 9 luglio

Dal 9 luglio non si hanno più notizie di Valentina Greco, una 42enne cagliaritana che vive a Sidi Bou Said da alcuni anni. I suoi gatti sono stati trovati in casa: quando si allontanava anche solo per un giorno lei aveva l’abitudine di portarli dalla veterinaria.

L’ultimo contatto con la famiglia, che sentiva regolarmente, risale al 9 luglio scorso. E da allora di Valentina Greco, una donna sarda che da tre anni vive e lavora in Tunisia, nessuno ha più saputo nulla. I familiari allarmati hanno allertato le forze dell’ordine. La Farnesina ha confermato che sta seguendo il caso. “Era tranquilla, mi ha detto che il cellulare dava problemi”, è quanto la mamma ricorda dell'ultima telefonata.

Chi è Valentina Greco, cagliaritana che da anni vive a Sidi Bou Said

Valentina Greco, 42 anni, vive e lavora da tre anni in Tunisia, a Sidi Bou Said. Dopo la sua scomparsa ha diffuso alcune informazioni sui social l’associazione Penelope. Scrivono: “Valentina Greco da tre anni vive e lavora in Tunisia ad Sidi Bou Said e dal 9 luglio non dà notizie ai familiari che sentiva regolarmente. Dalle poche notizie che abbiamo i suoi gatti sono stati ritrovati nella sua abitazione, cosa particolare, dato che quando si recava fuori casa anche per un giorno, aveva l'abitudine di portarli dalla veterinaria per accudirli. La famiglia di origine sarda è molto preoccupata e ha sporto denuncia presso i Carabinieri di Cagliari”.

In Tunisia Greco collabora con agenzie umanitarie come consulente per i diritti umani. Durante la pandemia di Covid-19 aveva realizzato un video, ancora disponibile in rete, di supporto alla comunità tunisina in Italia.

Amiche riferiscono di avances di un uomo "respinto"

È stato lanciato un appello su un gruppo che raccoglie gli italiani che vivono o lavorano in Tunisia, ma finora nessuno sarebbe riuscito a dare notizie alla famiglia in Sardegna. La polizia tunisina avrebbe intanto già effettuato un sopralluogo nell'appartamento in cui vive la quarantaduenne: lo avrebbero trovato in ordine, ma mancherebbero computer e cellulare. C’è inoltre da verificare quando riferito da alcune amiche della donna: avrebbero raccontato che di recente Valentina aveva ricevuto delle avances da parte di un uomo che lei però aveva respinto.

La Farnesina segue il caso della donna scomparsa in Tunisia

La Farnesina con l'ambasciata d'Italia a Tunisi sta seguendo il caso "con la massima attenzione, sin dalla prima segnalazione". "La Sede – così dal ministero degli Esteri – ha sollecitato formalmente le autorità tunisine, trasmettendo ogni opportuna informazione sulla vicenda e ha altresì provato a contattare la connazionale utilizzando i numeri forniti dalla madre della stessa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro".