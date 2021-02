Sul modulo per accedere al vaccino anti Covid dell’Asl5, l’azienda sanitaria locale de La Spezia, in Liguria, l'omosessualità è contemplata come "comportamento a rischio” al pari della tossicodipendenza o della prostituzione. “Un chiaro errore, lo riconosciamo, per cui possiamo solo scusarci, – ammette dall’Asl il direttore dell’azienda sanitaria Paolo Cavagnaro – che ma stiamo anche tentando di spiegarci”.

A segnalare il caso è stato il consigliere regionale Ferruccio Sansa su Facebook:

Un nostro amico ha chiesto all'Asl5 spezzina un modulo per accedere alla vaccinazione covid-19. Nel documento che gli è stato fornito vengono elencate 30 categorie di persone. Tra i soggetti con "comportamenti a rischio", al punto numero 10, sono stati inseriti anche gli omosessuali insieme a tossicodipendenti e ai "soggetti dediti alla prostituzione".

Cosa dice l'Asl5 de La Spezia

“Prima di dare risposte e precisazioni vorremmo capire da dove viene quel modulo – era stata la prima spiegazione dell’Asl5, non appena il caso è emerso in rete – Stiamo ancora indagando per capire se sia un fake, o se frutto di una leggerezza”. “Chiediamo alla Regione, ad Alisa e all'Asl5 com'è stato possibile inserire una libera scelta personale insieme a comportamenti a rischio”, fa sapere nel frattempo lo stesso Sansa. “Ci augureremmo che fosse un fake – spiega il consigliere – Per questo abbiamo cercato di chiedere informazioni all'Asl5 : dopo 13 telefonate senza risposta, compresi l'ufficio relazioni con il pubblico e il servizio covid-19. Finalmente l'ufficio igiene pubblica e vaccinazioni ci ha risposto: "Sì, conosciamo quel foglio, ma non l'abbiamo fatto noi".

"Mi scuso per l'errore con la comunità Rainbow ligure". Lo ha detto il direttore generale dell'Asl5 Paolo Cavagnaro, contattato dall'ANSA.

Cosa è successo?

Fra le ipotesi quella di aver ripreso nell'elaborazione del modulo per il vaccino anti Covid "un vecchio documento usato per le donazioni di sangue, quando ancora l’omosessualità era indicata tra i comportamenti a rischio", viene spiegato. “Nel caso – continua Cavagnaro, direttore dell'Asl5 – verrá subito eliminato dai moduli”.