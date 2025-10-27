Va al cimitero di Piacenza e sprofonda in una tomba: donna 63enne voleva portare i fiori ai suoi cari

Una 63enne è caduta in un loculo mentre portava fiori al cimitero di Piacenza. Il terreno ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola precipitare in una cavità. Salvata dai vigili del fuoco, ha riportato solo una lieve ferita. Il Comune ha disposto verifiche di sicurezza.

Una donna di 63 anni di Piacenza è precipitata all’interno di un loculo nel cimitero cittadino, in via Caorsana, nella mattinata di lunedì 27 ottobre, mentre stava portando dei fiori sulla tomba di un familiare in vista delle commemorazioni di Ognissanti e dei Defunti.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava camminando tra le lapidi quando, all’improvviso, il terreno ha ceduto sotto i suoi piedi, facendola sprofondare in una cavità nascosta, probabilmente parte di una struttura sotterranea danneggiata. È caduta per alcuni metri, restando intrappolata e ferita, senza riuscire a risalire da sola.

L’allarme è stato dato immediatamente dai presenti. In pochi minuti sono arrivati i soccorritori della Croce Bianca, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco del nucleo Saf, specializzati negli interventi in spazi confinati. I pompieri si sono calati nel loculo con una scala e, dopo un’operazione complessa ma rapida, sono riusciti a raggiungere la donna e portarla in salvo.

La 63enne, visibilmente scossa, ha riportato una lieve ferita a una gamba ed è stata trasportata al pronto soccorso per le medicazioni e gli accertamenti di rito. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Le prime verifiche tecniche indicano che il cedimento potrebbe essere dovuto al deterioramento di una sepoltura sottostante o a infiltrazioni d’acqua che avrebbero indebolito la pavimentazione. L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i visitatori, soprattutto a pochi giorni dalle festività che richiamano molti cittadini al cimitero.

Il Comune di Piacenza ha già disposto ispezioni e controlli di sicurezza nell’area interessata per individuare eventuali altri punti a rischio e garantire la sicurezza dei visitatori. Per la donna, solo tanta paura e una brutta esperienza in un luogo che avrebbe dovuto essere dedicato al ricordo e al silenzio.