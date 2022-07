Una ragazza che era scomparsa in Calabria è stata trovava legata con filo spinato a una recinzione È stata ritrovata nella notte, viva, la giovane di 22 anni, Pina Sidero, scomparsa a Corigliano-Rossano (Cosenza). La giovane era bloccata da una recinzione in filo spinato, non lontana da casa.

A cura di Susanna Picone

Pina Sidero, una ragazza di 22 anni che era scomparsa da due giorni a Corigliano Rossano, nel cosentino, è stata trovata viva, anche se fisicamente provata. L’hanno trovata legata con del filo spinato a una recinzione a circa trenta metri dalla sua abitazione. Tutto da chiarire quanto accaduto, ancora non rivelato dalle forze dell’ordine.

A quanto si apprende, la giovane è stata trovata in un luogo che già era stato già battuto dalle persone che stavano cercando la ragazza e che in quel momento non avrebbero visto nulla. È presumibile, dunque, che la ventiduenne sia stata portata successivamente nel punto in cui questa notte, intorno alle due, è stata trovata. Le ricerche delle forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e volontari, portate avanti anche con l'utilizzo di droni e cani molecolari, non si sono fermate un attimo e per fortuna hanno dato un esito positivo.

Sono in corso le indagini della polizia per tentare di ricostruire con esattezza quanto accaduto: a condurre le indagini la Procura della Repubblica di Castrovillari. La prima ipotesi che era stata fatta nel momento della scomparsa di Pina Sidero era stata quella di un allontanamento volontario, ma non viene esclusa alcuna possibilità. La ragazza vive con la madre e la sorella. I genitori sono separati da tempo. A quanto si apprende, in passato avrebbe ricevuto dei biglietti con minacce.

La giovane donna viene sentita in queste ore nel Commissariato di polizia di Rossano, ma sarebbe provata e confusa. Sta rispondendo alle domande del pm di turno della Procura della Repubblica di Castrovillari e dei funzionari del Commissariato in merito alle circostanze della sua scomparsa e del suo ritrovamento. Adesso, attraverso la sua testimonianza e gli accertamenti investigativi, bisognerà capire cosa sia effettivamente accaduto.