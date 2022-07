Un uomo di 38 anni è stato ucciso a coltellate per strada nel Siracusano Un omicidio si è verificato nella notte a Lentini, in provincia di Siracusa: un uomo di 38 anni, Roberto Raso, è stato ucciso a coltellate per strada al termine di una lite.

A cura di Annalisa Cangemi

Un uomo di 38 anni è stato ucciso a coltellate per strada a Lentini, in provincia di Siracusa. La vittima si chiamava Roberto Raso. Secondo le ricostruzioni il delitto si sarebbe consumato poco prima della mezzanotte, in via Silvio Pellico, in pieno centro storico, al culmine di una violenta lite. L'omicida è un uomo, ma non si conosce ancora la sua identità. Si sa soltanto che si sarebbe servito di un coltello per colpire la vittima alla testa e al petto, dopo una discussione accesa. Ignote ancora le ragioni dello scontro tra i due. Un'ipotesi possibile al vaglio degli investigatori è che il diverbio sia scoppiato per futili motivi, e sarebbe poi degenerato, ma i militari non escludono al momento alcuna pista.

Roberto Raso è stato trovato riverso sul marciapiede in fin di vita. Inutili i tentativi dei sanitari giunti sul posto di salvarlo. Il trentottenne è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove è stato sottoposto alle cure dei medici ma il suo cuore ha cessato di battere. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Augusta e di Lentini, arrivati sul posto subito dopo la segnalazione al 112. I militari hanno avviato le ricerche per identificare l'autore dell'omicidio e per cercare di capire i motivi del gesto. L'assassino quindi sarebbe ancora in fuga, anche se a quanto apprende l'Ansa i carabinieri potrebbero già essere sulle sue tracce.

Saranno fondamentali i filmati delle telecamere di videosorveglianza dei negozi nel centro storico. I carabinieri stanno ascoltando alcune persone che conoscevano la vittima e che potrebbero fornire dettagli importanti per ricostruire la vicenda.