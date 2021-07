in foto: Immagine di repertorio

Un escursionista è morto oggi sulle Alpi Apuane, precipitando a valle mentre si trovava sul canale di San Viano, sul Roccandagia. La tragedia è avvenuta nel Comune di Vagli Sotto, in provincia di Lucca (Toscana), attorno alle 13.30. La vittima è un uomo, che era uscito per un'escursione in compagnia di una donna quando i due sono scivolati in una scarpata: sarebbe stata proprio lei a lanciare l'allarme, ma per l'uomo non ci sarebbe stato nulla da fare.

Non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso alpino e l'eliosoccorso Pegaso. I soccorritori hanno messo in salvo la donna, mentre per l'uomo non si è potuto fare nulla, se non recuperare la salma. Le operazioni di soccorso hanno comunque richiesto molto tempo, dal momento che la tragedia è avvenuta lungo un tratto particolarmente ripido. Secondo quanto riportano i media locali la vittima sarebbe un uomo di 41 anni che è precipitato a valle mentre si trovava su delle placche rocciose lungo la parte finale del canale.

Secondo quanto riporta l'Ansa, che sarebbe stato comunicato dal Soccorso alino e speleologico della Toscana, i due stavano cercando di raggiungere la vetta della Roccandagia, ma avrebbero intrapreso un percorso che li ha portati su un terreno molto impervio e ripido. Lo scorso 22 giugno un altro escursionista di 75 anni ha perso la vita scivolando in una scarpata sul Monte Nona. A inizio giugno un'altra donna è morta sul monte Spallone, sempre sulle Apuane: stava facendo trekking in compagnia di un'altra persona quando è precipitata per alcune centinaia di metri.