Ultraleggero si schianta sul capannone di un'azienda: un morto e un ferito in Umbria Un velivolo ultraleggero è precipitato all'interno di un'azienda specializzata nella produzione di dispositivi sanitari nel comune di Castel Ritaldi (Perugia), provocando la morte di una persona e il ferimento di un'altra.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Un grave incidente aereo si è verificato oggi pomeriggio nella zona industriale di Mercatello, frazione del comune di Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. Un velivolo ultraleggero è precipitato all’interno di un’azienda specializzata nella produzione di dispositivi sanitari, provocando la morte di una persona e il ferimento di un’altra.

L’allarme è scattato intorno alle 16:45, quando un forte boato ha fatto sobbalzare i residenti e i lavoratori della zona. Subito dopo, una colonna di fumo si è alzata dal capannone colpito, dando l’impressione di un’esplosione. Numerose le chiamate al numero di emergenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco con squadre da Spoleto e Foligno, oltre ai sanitari del 118 e alle forze dell’ordine. I pompieri si sono trovati davanti a una situazione molto complessa: l’aereo aveva sfondato la struttura industriale, innescando un principio d’incendio che ha interessato sia il velivolo sia parte dell’edificio.

Secondo le prime ricostruzioni, a bordo del mezzo c’erano due persone. Uno degli occupanti è riuscito miracolosamente ad abbandonare l’aereo prima dell’impatto, riportando ferite non non gravi; è stato trasportato in ospedale in ambulanza. L’altro passeggero, invece, è deceduto sul colpo, nonostante i tentativi dei soccorritori.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Le condizioni meteo erano buone e non sembrano aver avuto un ruolo nel disastro. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, coordinati dalle forze dell’ordine giunte sul luogo, vi è quella di un’avaria tecnica improvvisa del mezzo. Proseguono intanto le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area da parte dei vigili del fuoco, mentre l’azienda colpita dovrà ora valutare i danni strutturali causati dall’impatto e dall’incendio.