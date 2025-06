Ultimo giorno di scuola 2025, il calendario regione per regione e quando riaprono a settembre

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

immagine di repertorio

Molti studenti italiani stanno festeggiando in queste ore la fine della scuola: per gli istituti indicati come seggio elettorale in occasione del Referendum in programma domenica e lunedì prossimi già da oggi termina l'anno scolastico, per gli altri – a seconda delle regioni – l'attesa durerà comunque solo qualche giorno e anche per loro suonerà, finalmente, l'ultima campanella. I meno fortunati saranno coloro che dal prossimo 18 giugno saranno impegnati con l'esame di Maturità 2025, che durerà, inclusi i colloqui orali, fino alla prima metà di luglio. Dopo le vacanze si ripartirà con l'anno scolastico 2025/2025 a partire dall'8 settembre: ma anche in questo caso il calendario varierà da regione a regione.

Quando finisce la scuola a giugno, il calendario regione per regione

I primi ad andare in vacanza sono gli studenti dell'Emilia Romagna, dove l'ultima campanella suona venerdì 6 giugno. Sabato 7 giugno toccherà agli studenti di Abruzzo, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto. Meno fortunati gli studenti di Basilicata, Liguria, Toscana e Valle d'Aosta, dove l'anno scolastico in corso terminerà martedì 10 giugno e quelli delle Province di Bolzano e Trento, rispettivamente giovedì 12 e venerdì 13 giugno.

Tuttavia, le scuole seggio elettorale, in cui si voterà per i cinque Referendum abrogativi in tutta Italia e per i ballottaggi delle amministrative, dove previsti, resteranno chiuse per più giorni rispetto al passato, dal venerdì precedente le votazioni, quindi il 6 giugno, fino al martedì successivo compreso, 10 giugno, dal momento che si voterà nelle giornate di domenica e lunedì. Dunque, riapriranno l'11 giugno. Ciò significa che in alcune regioni le vacanze estive – almeno per coloro che non dovranno sostenere la Maturità 2025 in programma a partire dal 18 giugno – potranno cominciare prima del previsto. Succede, ad esempio, in Liguria e in Toscana dove la chiusura dell'anno scolastico è fissata proprio al 10 giugno, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d'Aosta, che chiudono l'11. Nelle scuole dove non si vota le lezioni procederanno regolarmente.

Primo giorno di scuola a settembre 2025, quando ripartono le lezioni regione per regione

Dopo le vacanze estive i primi a tornare sui banchi di scuola per l'anno scolastico 2025/2026 saranno gli studenti della provincia autonoma di Bolzano, con il rientro in aula fissato per l’8 settembre 2025. A seguirli, già dal 10 settembre, toccherà ai loro colleghi della Provincia di Trento, del Piemonte, del Veneto e della Valle d’Aosta. Seguiranno gli studenti di Friuli Venezia Giulia e Lombardia, rispettivamente l’11 e il 12 settembre. La maggior parte delle regioni, però, tornerà tra i banchi il 15 settembre: è il caso di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria. Gli ultimi per i quali suonerà la prima campanella del nuovo anno saranno gli studenti di Puglia e Calabria, per i quali le lezioni riprenderanno martedì 16 settembre.