Quando chiudono le scuole per il referendum dell'8 e 9 giugno, il calendario regione per regione

A cura di Ida Artiaco

Domenica 8 e lunedì 9 giugno si voterà per cinque referendum abrogativi su lavoro e cittadinanza. Negli stessi giorni si terranno i ballottaggi, dove previsto, delle elezioni amministrative il cui primo turno si tiene il 25 e 26 maggio. Una buona notizia per gli studenti che frequentano le scuole seggio elettorale, le cui vacanze estive potrebbero cominciare con qualche giorno di anticipo. Gli istituti in questione, infatti, resteranno chiusi dal venerdì precedente le votazioni, 6 giugno, al martedì successivo compreso, 10 giugno, così come stabilito con una nota del 7 aprile scorso del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Quanti giorni chiudono le scuole per i referendum

Le scuole seggio elettorale, in cui si viterà per i cinque referendum abrogativi in tutta Italia e per i ballottaggi delle amministrative, dove previsti, resteranno chiuse per più giorni rispetto al passato, dal venerdì precedente le votazioni, quindi il 6 giugno, fino al martedì successivo compreso, 10 giugno, dal momento che si voterà nelle giornate di domenica e lunedì.

Quando e dove riaprono le scuole dopo i Referendum

Dunque, le scuole seggio elettorale riapriranno l'11 giugno. Ciò significa che in alcune regioni le vacanze estive – almeno per coloro che non dovranno sostenere la Maturità 2025 in programma a partire dal 18 giugno – potranno cominciare prima del previsto. Succede, ad esempio, in Liguria e in Toscana dove la chiusura dell'anno scolastico è fissata proprio al 10 giugno, ma anche in Friuli Venezia Giulia, Marche e Valle d'Aosta, che chiudono l'11. Nelle scuole dove non si vota le lezioni procederanno regolarmente.