Quando chiudono le scuole per le elezioni comunali del 25 e 26 maggio, il calendario regione per regione

A cura di Ida Artiaco

Il 25 e 26 maggio prossimi si terranno in alcune regioni le elezioni amministrative per l'elezione dei sindaci. Il che rappresenta una buona notizia anche per gli studenti: per coloro la cui scuola è sede di seggio elettorale, ci saranno alcuni giorni di festa, così come stabilito con una nota del 7 aprile scorso del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Nello specifico, gli istututi interessati sospenderanno le lezioni già a partire dal pomeriggio di venerdì 23 maggio. In caso di ballottaggio, le votazioni si terranno l'8 e il 9 giugno in concomitanza con i referendum abrogativi previsti dall’articolo 75 della Costituzione, che si terranno su tutto il territorio nazionale.

Quanti giorni chiudono le scuole per le elezioni amministrative 2024

Secondo quanto previsto dalla nota del MIM i dirigenti scolastici assicurano la disponibilità degli edifici scolastici designati come sedi di seggio elettorale. A tal fine, è previsto che le scuole interessate al primo turno delle elezioni sospendano le attività didattiche dal pomeriggio di venerdì 23 maggio 2025 e fino al martedì successivo, 27 maggio. Si tornerà sui banchi mercoledì 28 maggio. Si ricordi che in tutto andranno a votare i cittadini residenti in 117 Comuni italiani, ma soltanto 31 di essi superano i 15.000 abitanti. I Comuni capoluogo dove le scuole resteranno sicuramente chiuse sono Genova, Taranto, Ravenna, Matera. Nei Comuni dove non si vota, le scuole continueranno regolarmente le attività.

Cosa succede in caso di ballottaggi e per i referendum abrogativi

Gli eventuali ballottaggi si terranno domenica 8 e lunedì 9 giugno, insieme ai referendum abrogativi, per i quali si voterà in tutta Italia e non solo nei comuni chiamati alle amministrative. Per alcuni la scuola potrebbe già essere finita, ma per altri potrebbe essere un duro colpo perdere giorni alla fine dell'anno scolastico incidendo su verifiche e recuperi oltre che sulla preparazione, alle superiori, dell'esame di Maturità, la cui prima prova è in programma mercoledì 18 giugno.