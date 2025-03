video suggerito

Elezioni Comunali e Referendum 2025, oggi il Cdm sulle date: le ipotesi sull’Election day e dove si vota Le elezioni comunali 2025 dovrebbero svolgersi domenica 25 e lunedì 26 maggio, con il secondo turno di ballottaggio fissato per l’8 e 9 giugno. Anche i referendum su cittadinanza e lavoro dovrebbero arrivare al voto l’8 e 9 giugno. La decisione ufficiale è attesa al Consiglio dei ministri di oggi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Luca Pons

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le elezioni comunali del 2025 si terranno per la gran parte in primavera, e nello stesso periodo si voterà anche per il referendum sulla cittadinanza e quelli sul lavoro indetti dalla Cgil. L'ipotesi diffusa al momento è che il primo turno delle comunali si svolga domenica 25 e lunedì 26 maggio, con il secondo turno di ballottaggio previsto per l'8 e 9 giugno. Proprio domenica 8 e lunedì 9 giugno si dovrebbe votare anche per i referendum. Le date ufficiali dovrebbero arrivare già oggi: il Consiglio dei ministri previsto per le 15 ha all'ordine del giorno anche un decreto elezioni che fissi l'election day. Nessuna novità, invece, per quanto riguarda le date delle prossime elezioni regionali 2025.

I promotori dei referendum, Riccardo Magi (segretario +Europa) e Maurizio Landini (segretario Cgil), chiedevano che si votasse a maggio. L'intenzione era di evitare l'effetto ‘fuga' per le vacanze. L'8 e 9 giugno, infatti, le scuole saranno chiuse, ed è possibile che questo faccia calare l'affluenza. I referendum saranno validi solamente se andrà a votare il 50% più uno degli aventi diritto.

Un capitolo che invece sembra chiuso è quello degli studenti e lavoratori fuori sede. Nonostante le richieste dei promotori e delle opposizioni, il governo non si è mobilitato per permettere a chi abita lontano dalla propria città di residenza di votare da remoto.

Leggi anche Pagamento pensioni di marzo 2025, le date in calendario di Poste e le ultime novità

Quando si vota per le elezioni comunali 2025

L'ipotesi sui cui il governo lavora è che il primo turno delle elezioni comunali del 2025 si svolga domenica 25 e lunedì 26 maggio. L'eventuale ballottaggio invece avrebbe luogo due settimane dopo, domenica 8 e lunedì 9 giugno. Nel primo turno, le scuole sarebbero ancora aperte, mentre il ballottaggio arriverebbe a scuole chiuse.

Ci sono anche alcune eccezioni, dove al fatto che le Regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia nel stabilire le date del voto. Nel Comune di Aosta ad esempio si voterà in autunno, probabilmente a settembre. In tutti i Comuni delle province autonome di Trento e Bolzano le elezioni si svolgeranno il 4 maggio, mentre in Friuli-Venezia Giulia si voterà il 13 e il 14 aprile.

Dove ci saranno le elezioni comunali nel 2025

Nel 2025 andranno al voto quasi 400 Comuni. La maggior parte di questi si trovano in Trentino-Alto Adige (inclusi Trento e Bolzano), e voteranno in una data diversa rispetto al resto della penisola: domenica 4 maggio. In quattro comuni del Friuli-Venezia Giulia, tra cui Pordenone, il voto si svolgerà invece il 13 e il 14 aprile. Tutti gli altri 124 Comuni chiamati alle elezioni dovrebbero votare il 25 e 26 maggio.

Tra i Comuni in cui si voterà ci sono anche nove capoluoghi di provincia, di cui tre capoluoghi di Regione:

Aosta (si voterà in autunno, probabilmente a settembre, insieme alle elezioni regionali)

Bolzano (si voterà il 4 maggio)

Genova

Matera

Nuoro

Pordenone (si voterà il 13 e 14 aprile)

Ravenna

Taranto

Trento (si voterà il 4 maggio)

Quando si vota per i referendum 2025

Una questione separata dalle elezioni comunali è quella dei referendum: la data deve essere fissata tra il 15 aprile e il 15 giugno. I promotori dei referendum hanno chiesto al governo che il voto sia accorpato a quello delle comunali. Questo permetterebbe di avere un'affluenza più alta, dato che chi va a votare per il proprio Comune avrebbe anche le schede referendarie. I referendum abrogativi sono validi solamente se l'affluenza supera il 50%.

La richiesta era anche che si potesse votare a maggio, prima della fine della scuola e l'inizio delle vacanze estive, un periodo in cui molte famiglie lasciano il proprio Comune e in generale l'attenzione sulle questioni politiche cala. Il governo, però, sembra intenzionato ad accorpare il referendum al secondo turno delle Comunali, quello dell'8 e 9 giugno. Questo significa che meno persone andranno alle urne – solo nei comuni dove si è arrivati al ballottaggio – e che la scuola sarà già finita.