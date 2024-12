video suggerito

Uccide moglie malata di Alzheimer con un colpo di pistola alla testa, 71enne poi si suicida a Torino La tragedia nel pomeriggio a Castellamonte, cittadina con poco meno di 10mila abitanti della città metropolitana torinese. L’uomo, odontotecnico in pensione, aveva iniziato a soffrire di depressione dopo la scoperta della malattia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Biagio Chiariello

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Tragedia familiare a Castellamonte, in provincia di Torino. Un uomo di 71 anni, italiano, ha ucciso a colpi di pistola la moglie di un anno più giovane nel tardo pomeriggio di oggi pomeriggio, venerdì 13 dicembre 2024, dopodiché si è tolto la vita con la stessa arma nella casa in cui abitavano, in strada Canton Talentino.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Croce Rossa di Castellamonte e i carabinieri della compagnia di Ivrea.

Secondo la prima ricostruzione, B.B., odontotecnico in pensione, soffriva di depressione per la malattia della moglie, affetta dal morbo di Alzheimer.

I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30. La 70enne è stata trovata nel suo letto. Il marito l'avrebbe uccisa con un solo colpo alla testa. L'arma usata dall'omicida-suicida sarebbe stata regolarmente detenuta.

Leggi anche Picchia la convivente malata e i suoi cani ad Ancona, poi le spezza il bastone che usava per camminare

La coppia aveva due figli. "Sono sconvolto perché sono persone che conoscevo, come tutti in paese, una tremenda notizia per tutta la comunità", il primo commento di Pasquale Mazza, sindaco di Castellamonte, cittadina con poco meno di 10mila abitanti della città metropolitana torinese.

IN AGGIORNAMENTO