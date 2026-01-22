Attualità
Uccide la moglie e si toglie la vita, femminicidio-suicidio a Latisana: “Colpita alla testa con un’accetta”

Un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e si è tolto la vita. La tragedia a Latisana (Udine), nell’abitazione dove abitava la coppia. La donna sarebbe stata colpita alla testa con un’accetta. Ignoto il movente, indagini in corso per ricostruire l’accaduto.
A cura di Eleonora Panseri
Femminicidio-suicidio a Latisana, in provincia di Udine, dove un uomo di 80 anni ha ucciso la moglie di 78 e poi si è tolto la vita. Il delitto, a quanto si apprende, sarebbe avvenuto all'interno dell'abitazione dove la coppia viveva.

Sul posto è rapidamente intervenuto il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa Sores Fvg, dopo l'allarme lanciato al 112. Gli operatori, una volta raggiunta la casa dei due anziani, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei coniugi.

Il fatto è avvenuto nella frazione di Pertegada, riportano i quotidiani locali. Da una prima ricostruzione dei Carabinieri di Latisana, sembra che l'anziano abbia ucciso la moglie utilizzando un'accetta, con la quale avrebbe colpito la consorte ripetutamente al capo.

Successivamente, l'anziano avrebbe afferrato un coltello e l'avrebbe rivolto contro se stesso, togliendosi la vita. Sull'accaduto stanno continuando a indagare i Carabinieri che, coordinati dalla Procura di Udine, stanno cercando di ricostruire con esattezza l'accaduto.

La zona dove è accaduto il fatto è stata posta sotto sequestro per consentire tutti gli accertamenti del caso. Non sono state rese note le generalità dei due anziani ed è ancora da definire il movente del gesto.

In aggiornamento.

