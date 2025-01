Ubriaco alla guida percorre contromano 20 chilometri in A18, 36enne denunciato: la scena ripresa in un video Un 36enne originario della provincia di Enna ubriaco si è messo al volante della sua auto e ha guidato contromano per oltre 20 chilometri sull’autostrada A18 Messina-Catania. La scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del consorzio Autostrade Siciliane. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Un 36enne ubriaco ha percorso contromano un lungo tratto dell'autostrada A18 Messina-Catania ma è stato fortunatamente fermato dalla Polizia Stradale e denunciato.

L'uomo, originario della provincia di Enna, si è messo al volante della sua auto in stato di ebrezza e ha guidato per oltre 20 chilometri nel senso di marcia sbagliato. La scena, a cui hanno assistito altri automobilisti, è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del consorzio Autostrade Siciliane.

Le immagini mostrano chiaramente l'uomo fare inversione nella corsia di sorpasso e immettersi in autostrada nel senso di marcia opposto a quello corretto, mentre si vede un'altra automobile, che viaggia nella giusta direzione, sopraggiungere e incrociare il veicolo del 36enne.

"L'uomo di 36 anni, originario della provincia di Enna, con numerosi precedenti penali, anche per reati specifici, alla guida di una Fiat Panda, nei pressi dello svincolo di Acireale, in preda ai fumi dell'alcol e a notte fonda, ha invertito il proprio senso di marcia nella corsia di sorpasso e percorrendo una ventina di chilometri in contromano", hanno spiegato fonti della polizia stradale in una nota.

Sono state numerose le chiamate arrivate al numero di emergenza che hanno segnalato il percorso intrapreso dall'automobilista. Immediatamente sono scattate le procedure di emergenza e il conducente è stato raggiunto e fermato.

Il tratto autostradale è stato messo in sicurezza e solo l'intervento delle pattuglie della Polizia Stradale e di una squadra di viabilità del Cas ha evitato peggiori e ulteriori conseguenze.

Il 36enne è stato quindi denunciato per guida in stato di ebrezza e per guida contromano in autostrada. Inoltre, gli è stata immediatamente ritirata la patente, che verrà poi revocata insieme all'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative.