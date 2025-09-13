Turista scompare dal suo albergo in Sardegna, trovato morto su costone roccioso: indagini in corso

Il corpo senza vita di un turista, che era scomparso ieri dalla struttura alberghiera in cui alloggiava in Sardegna, è stato rinvenuto oggi dai vigili del fuoco su un costone roccioso di Capo Pecora.

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un turista di cui era stata denunciata la scomparsa ieri sera in Sardegna. L'uomo, di cui ancora non si conoscono nome ed età, stando a quanto ricostruito, si era allontanato in serata dalla struttura alberghiera in cui alloggiava facendo perdere le proprie tracce.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto qualche ora dopo dai vigili del fuoco su un costone roccioso di Capo Pecora, nel territorio di Arbus, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il cadavere è stato notato dall’elicottero VF Drago 148 che sorvolava la zona: lo stesso mezzo aereo ha poi provveduto a effettuare il recupero. Hanno partecipato alle ricerche anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il Soccorso Alpino.

In aggiornamento.