Attualità
video suggerito
video suggerito

Turista scompare dal suo albergo in Sardegna, trovato morto su costone roccioso: indagini in corso

Il corpo senza vita di un turista, che era scomparso ieri dalla struttura alberghiera in cui alloggiava in Sardegna, è stato rinvenuto oggi dai vigili del fuoco su un costone roccioso di Capo Pecora.
Fai rumore con noi. Diventa sostenitore
A cura di Ida Artiaco
0 CONDIVISIONI
Immagine

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di un turista di cui era stata denunciata la scomparsa ieri sera in Sardegna. L'uomo, di cui ancora non si conoscono nome ed età, stando a quanto ricostruito, si era allontanato in serata dalla struttura alberghiera in cui alloggiava facendo perdere le proprie tracce.

Il corpo senza vita è stato rinvenuto qualche ora dopo dai vigili del fuoco su un costone roccioso di Capo Pecora, nel territorio di Arbus, sulla costa sud occidentale della Sardegna. Il cadavere è stato notato dall’elicottero VF Drago 148 che sorvolava la zona: lo stesso mezzo aereo ha poi provveduto a effettuare il  recupero. Hanno partecipato alle ricerche anche i Carabinieri, la Capitaneria di Porto e il Soccorso Alpino.

In aggiornamento. 

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
verso
gaza
Partite da Augusta le barche della Global Sumud Flotilla: "Ora navighiamo verso Gaza"
Israele, il Mossad si oppone al piano di Netanyahu di uccidere i leader di Hamas in Qatar
Dove oggi vale la pena stare: a bordo della Global Sumud Flotilla per Gaza, con Fanpage.it
Saverio Tommasi
Arianna Meloni dice che la Global Sumud Flottilla sta strumentalizzando i morti a Gaza
Croatti (M5s): "Inaccettabile dire che ce la siamo cercata. Serve aprire un corridoio umanitario"
Perché il governo Meloni ha l'obbligo di proteggere gli italiani a bordo della Flotilla dagli attacchi
Flotilla, governo dice che garantirà "assistenza" agli italiani, ma non parla di protezione da atti di pirateria
Scuderi (Avs) a Fanpage: "La Flotilla non è una crociera, partiamo perché i governi non fanno nulla"
Corrado (Pd) a Fanpage: “Non saremo i benvenuti a Gaza, ho paura ma penso ai bimbi palestinesi”
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views