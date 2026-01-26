Attualità
Truffata al telefono con voce del nipote modificata con AI, muore per lo choc: vittima donna dell’anconetano

Truffata al telefono con la voce clonata del nipote, Giannina Orciari, 85 anni, ha consegnato denaro e gioielli. Dopo aver scoperto l’inganno, è morta per lo choc.
A cura di Davide Falcioni
Non ha retto al peso dell’inganno Giannina Orciari, una donna di 85 anni di Ostra Vetere – in provincia di Ancona – travolta da una truffa che le ha portato via prima i beni più cari e poi, con ogni probabilità, la vita. È accaduto venerdì mattina nella cittadina marchigiana dove l’anziana viveva da sola: vedova dell’imprenditore Giuseppe Baldassarri, scomparso nel 2004 e socio fondatore della Box Marche Giannina Orciari è stata vittima di uno schema ormai noto, ma sempre più sofisticato. Il telefono ha squillato in mattinata: dall’altra parte un uomo che si è spacciato per carabiniere. Le ha detto che il nipote aveva investito una donna e che serviva una cauzione immediata per evitare l’arresto. Un dettaglio non casuale: il nome del nipote era quello giusto, facilmente reperibile trattandosi di una famiglia nota nella zona.

Come spiegato a Fanpage.it dai carabinieri, per rendere credibile la messinscena l’interlocutore ha passato la chiamata a un uomo che si è presentato come il nipote della donna; avrebbe avuto una voce molto simile, forse modificata con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, fingeva di piangere e chiedeva di pagare subito. Convinta di parlare davvero con lui, Giannina non ha esitato. Ha raccolto tutto ciò che aveva di valore: oltre mille euro in contanti e i gioielli, non solo i suoi ma anche quelli appartenuti al marito e alla figlia. Un bottino stimato intorno ai 20mila euro.

Solo dopo, quando lo sconosciuto ha lasciato l’abitazione dopo aver preso il "bottino", la verità è emersa. La donna ha chiamato il figlio per informarlo dell’incidente, ma la risposta è stata rassicurante: il nipote era lì con lui e non aveva investito nessuno. La truffa si è quindi immediatamente palesata in tutta la sua gravità. A quel punto, il dolore e lo shock hanno avuto la meglio. Giannina si è sentita male ed è morta poco dopo. Inutili i soccorsi.

