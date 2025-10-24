Trovato morto sul lungomare di Lamezia Terme, 52enne ucciso a coltellate: il presunto killer si è costituito

Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

Il presunto killer di Emiliano Torcasio, il 52enne ucciso a coltellate nella notte sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri, si è costituito. L’uomo, Pasquale Colelli, si è presentato spontaneamente al comando della Compagnia carabinieri di Lamezia Terme, dove si trova al momento. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo.

Immagine di repertorio

Si è costituito il presunto autore dell'omicidio di Emiliano Torcasio, il 52enne ucciso a coltellate la notte scorsa sul lungomare di Lamezia Terme, in località Ginepri. L'uomo, Pasquale Colelli, secondo quanto si apprende, si è presentato al comando della Compagnia carabinieri di Lamezia Terme dove si trova attualmente.

Sulla vicenda gli investigatori, al momento, mantengono uno stretto riserbo. Il cadavere del 52enne era stato rinvenuto, riverso a terra, da alcuni passanti. Sul luogo erano rapidamente intervenuti i Carabinieri, allertati da una telefonata, come riportato da alcuni quotidiani locali.

I militari avevano subito avviato le indagini per tentare di ricostruire l'esatta dinamica del fatto e identificare l'assassino, mentre il cadavere era stato trasportato all'obitorio dell'ospedale “Giovanni Paolo II”, a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Stando a quanto riportano ancora dai giornali calabresi, dai primi accertamenti era emerso che la vittima non aveva precedenti penali.

La città è stata quindi nuovamente scossa da un fatto di sangue. Infatti, già nella mattinata di ieri, giovedì 23 ottobre, una lite tra due persone, di etnia rom, si era conclusa con una sparatoria. Due i feriti, soccorsi e portati al Pronto Soccorso.

Uno era stato ricoverato in gravi condizioni per una ferita all'addome e sottoposto a un intervento chirurgico. Al Pronto soccorso erano intervenuti agenti della Polizia in supporto ai Carabinieri.

Nel pomeriggio un 53enne si è presentato in caserma insieme al proprio difensore, l'avvocato Renzo Andricciola, per rendere dichiarazioni sulla sparatoria.

L'uomo sarebbe stato quindi sottoposto a fermo. Le indagini sull'accaduto stanno proseguendo per accertare e riscontrare ulteriori aspetti della sparatoria.