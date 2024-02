Trovato morto il regista Carlo Formigoni, il corpo rinvenuto sugli scogli dopo ore di ricerche La notizia della morte del registra Carlo Formigoni, di origine lombarda ma da tempo residente a Ostuni, ha gettato nello sconforto amici e colleghi: “Inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia, ha creato un teatro personalissimo che continuerà a restare vivo, palpitante e autentico” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Trovato morto il regista Carlo Formigoni. Il corpo del 90enne è stato rinvenuto senza vita oggi, mercoledì 7 febbraio, sugli scogli nella zona di Savelletri di Fasano, in provincia di Brindisi. A fare la macabra, scoperta alle prime luci dell'alba, i soccorritori che da ore lo stavano cercando in tutta la zona dopo la denuncia di scomparsa da parte di parenti e amici. L'allarme infatti era partito nel pomeriggio di martedì, intorno alle 17, quando il registra teatrale non era rincasato dopo aver trascorso una giornata in spiaggia.

Gli amici non sono più riusciti a mettersi in contatto con lui e hanno chiesto aiuto. Le ricerche avevano portato al rinvenimento dei suoi effetti su di un pontile, tra cui una sedia a sdraio, posizionati nei pressi di un lido della zona. Col passare delle ore, però, purtroppo si è capito che era accaduto qualcosa di brutto come confermato purtroppo alle prime luci dell'alba di oggi.

A rinvenire il corpo sena vita del regista Carlo Formigoni i vigili del fuoco che erano impegnati in zona da ore con il nucleo sommozzatori insieme agli uomini della capitaneria di porto, in azione con una motovedetta, e ai carabinieri. Ieri i soccorritori avevano perlustrano tutta la zona in lungo e in largo senza però trovare tracce dell'uomo. Il corpo probabilmente è stato trasportato via dalla corrente prima di finire sugli scogli del lato Nord, a poche centinaia di metri da dove aveva lasciato le sue ultime tracce.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, Carlo Formigoni ieri mattina si era fatto accompagnare in taxi in zona con le sue cose, poi più tardi si era lanciato in acqua senza più uscire. La salma è stata trasferita in ospedale per gli accertamenti necessari.

La notizia della morte del registra Carlo Formigoni, di origine lombarda ma da tempo residente a Ostuni, in una masseria di Cisternino, ha gettato nello sconforto amici e colleghi. Commosso il ricordo del Teatro Pubblico Pugliese che lo definisce "inventore del Teatro Ragazzi e rappresentante della storia del Teatro in Italia".

"Il Teatro Pubblico Pugliese si unisce al cordoglio per la perdita di Carlo Formigoni, grande maestro del Teatro italiano che ha onorato la Puglia scegliendola come casa e come sede del suo prezioso lavoro. La sua vita, la sua carriera e la sua storia passano dal Berliner Ensemble alla sua Aia tra i trulli della Valle d’Itria, per il Teatro del Sole a Milano e la fondazione del Teatro Kismet a Bari. Il maestro Carlo Formigoni è e sarà la testimonianza di un percorso artistico unico nel suo genere, che nel segno di Brecht e Bettelheim ha creato un teatro personalissimo che continuerà a restare vivo, palpitante e autentico" si legge nella nota del teatro.

Originario del Mantovano, era cresciuto artisticamente a Berlino e a Milano, dove nel 1971 aveva promosso il Teatro del Sole. In Puglia dal 1979, quando ha condotto a Bari un laboratorio per giovani attori. Tra i fondatori del teatro Kismet di Bari, ha portato la pratica artistica nelle periferie urbane, recentemente in Valle d'Itria. Nel 2013 è stato premiato dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro; nel 2021 il Teatro Pubblico Pugliese gli ha attribuito il primo Premio alla carriera teatrale.