Trovato il corpo di Floresha Prengu, era scomparsa a ottobre. I familiari: “Abbiamo sperato fino all’ultimo”

È stato trovato il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di Trento scomparsa il 22 ottobre. Uscita di casa per andare a lavorare, non era più rientrata. La salma è stata identificata dalla famiglia: “Abbiamo sperato fino all’ultimo, è un momento difficile”.
A cura di Eleonora Panseri
Floresha Prengu, 35 anni
Floresha Prengu, 35 anni

È stato trovato nella mattinata di oggi, giovedì 15 gennaio, il corpo di Floresha Prengu, la 35enne di origini albanesi e residente a Trento scomparsa più di due mesi fa

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, la salma è stata rinvenuta all'inizio della settimana a circa 40 di chilometri dal capoluogo trentino. Poi la famiglia ha identificato il corpo della donna.

Di Floresha, sposata, mamma di due bambine, non si avevano più notizie dalla mattina del 22 ottobre 2025 quando era uscita di casa di buon ora per andare a lavorare ma alla 17, orario previsto per il suo rientro, non era tornata. A lanciare l'allarme era stato il marito.

Immediatamente le autorità avevano disposto una capillare operazione di ricerca, sia in ambiente montano che fluviale, tra Vigili del fuoco, sommozzatori ed elicotteri. La 35enne, che lavorava come addetta alle pulizie in alcuni condomini e aveva perso il padre poco prima della scomparsa, era uscita di casa solo con il telefono.

“Ama le sue bambine, non le avrebbe mai lasciate”, avevano raccontato amici, parenti e il marito. Nessuno aveva mai notato segnali di malessere. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso, né sulle circostanze del ritrovamento.

In questi due mesi sono state impiegate numerose squadre di soccorritori, il nucleo fluviale dei permanenti di Trento e praticamente i vigili del fuoco volontari lungo l'asta del fiume Adige. Insieme a questi anche l'elicottero per i sorvoli.

"Abbiamo sperato fino all’ultimo e questo è un momento difficile per tutti noi", ha detto la famiglia al quotidiano Il Dolomiti. "Ringraziamo tutte le persone che ci hanno supportato in questi mesi e che hanno condiviso l'appello di aiutarci".

Del caso di Floresha, detta ‘Flora', si era occupato anche il programma Rai, ‘Chi l'ha visto?‘ dedicato alle persone scomparse.

