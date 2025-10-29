Esce di casa per andare a lavoro e scompare: a Trento da una settimana si cerca Floresha, mamma di 35 anni

Floresha Prengu, 35 anni, non è tornata a casa dalle due figlie e dal marito dal mattino del 22 ottobre, quando è uscita per andare a lavoro. Le ricerche dei vigili del fuoco sono partite subito, ma non hanno ancora avuto esito. La donna è di origine albanese e vive da 3 anni a Trento. “Aiutateci a trovarla” è l’appello dei familiari.

A Trento è scomparsa da una settimana Floresha Prengu, una donna di 35 anni di origine albanese, madre di due bambine. Il 22 ottobre era andata a lavoro uscendo presto da casa, dove sarebbe dovuta rientrare verso le 17. È da quel giorno che non è più tornata dalle figlie e dal marito.

È stato quest'ultimo a lanciare l'allarme rivolgendosi alle forze dell'ordine, le cui ricerche sono partite immediatamente. Ma per ora non hanno avuto alcun esito. Per diversi giorni i vigili del fuoco hanno cercato di rintracciare la donna. Sono intervenute anche le squadre fluviali, che hanno percorso il lungofiume dell'Adige per una quindicina di chilometri, muovendosi dalla città di Trento verso sud. È stato utilizzato un elicottero per sorvolare la zona dall'alto.

Ma, dopo una settimana, ancora non si hanno notizie della trentacinquenne, che vive a Trento con il marito e le figlie da 3 anni. La donna lavora come addetta delle pulizie in alcuni condomini e da poco ha perso il padre.

"Se avete informazioni, per favore contattate il 112" hanno scritto i familiari in un appello, pubblicato sulla pagina Facebook da un'associazione culturale albanese di Trento, Madre Teresa. "Speriamo che venga ritrovata al più presto e che possa tornare vicino alle sue due bambine piccole", hanno detto i parenti preoccupati. Tutte le prefetture d'Italia hanno ricevuto una circolare sulla scomparsa di Floresha, nell'eventualità che possano aiutare a ritrovarla.