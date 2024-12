video suggerito

Trovato il cadavere di un uomo in un edificio abbandonato ad Aulla: indagini in corso È stato trovato il cadavere di un uomo all’interno di un edificio abbandonato nell’abitato di Aulla, in provincia di Massa Carrara. Secondo quanto si apprende, i Carabinieri sono stati allertati intorno alle 7.30 di oggi, sabato 14 dicembre. La vittima potrebbe avere circa 50 anni. Sul corpo rinvenute contusioni e lesioni mortali, gli investigatori stanni valutando la pista dell’omicidio. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

È stato trovato nella mattinata di oggi, sabato 14 dicembre, il cadavere di un uomo all'interno di un edificio abbandonato nell'abitato di Aulla, comune in provincia di Massa Carrara. Secondo quanto si apprende, i Carabinieri sono stati allertati intorno alle 7.30.

All'interno dell'edificio in cui è stato rinvenuto il corpo, situato in via del Popolo, troverebbero spesso rifugio i senzatetto della zona. La vittima, che potrebbe avere circa 50 anni, è stata identificata come cittadino di origini straniere.

Subito dopo aver ricevuto la chiamata, sul posto si sono recati gli uomini dell'Arma insieme al medico legale per un sopralluogo. Stando a quanto si apprende, il cadavere presenterebbe contusioni e lesioni mortali che, da un primo esame, non sarebbero riconducibili a un'arma da fuoco.

Sui quotidiani locali si legge che, sulla base alle prime informazioni e testimonianze, potrebbe esserci stata una lite con un altro uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità. Il lavoro degli investigatori pare che attualmente propenda per la pista dell'omicidio.

Sembra che sia stato un altro occupante dell'immobile ad avvisare le autorità. Lo stabile è stato isolato per permettere l'adempimento dei rilievi di legge e per consentire alla polizia scientifica di svolgere le dovute verifiche.

In aggiornamento.