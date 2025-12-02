Trova una busta con 3mila euro al supermercato e la porta ai Carabinieri: restituita al proprietario 89enne

A Riccione una donna di 60 anni ha trovato in un supermercato una busta con 3.250 euro. L’ha subito consegnata ai Carabinieri che hanno identificato il proprietario, un pensionato 89enne, e gli hanno restituito il denaro. I militari dell’Arma: “Così si rafforza il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni”.

Carabiniere restituisce la busta al proprietario.

Ha contattato i Carabinieri dicendo di aver trovato al supermercato una busta con più di 3mila euro all'interno e di voler trovare il legittimo proprietario per restituirgliela. Una bella storia di onestà che arriva da Riccione, in provincia di Rimini.

Tra i protagonisti c'è una donna di 60 anni che, come è stato ricostruito in un comunicato diffuso dai Carabinieri, dopo aver trovato all'interno di un supermercato la busta con i soldi, 3.250 euro in contanti, ha deciso di rivolgersi all'Arma per tentare di rintracciare la persona che l'aveva perduta.

Subito i militari si sono messi al lavoro, partendo dall'intestazione dell'istituto bancario sulla busta contenente le banconote. I Carabinieri hanno quindi eseguito diversi accertamenti e sono giunti in breve tempo a identificare il legittimo proprietario.

L'uomo è un pensionato riccionese di 89 anni, residente in Lombardia, che non si era accorto di aver smarrito la busta mentre faceva la spesa nel supermercato.

A quel punto, l'89enne è stato invitato in caserma e qui ha potuto rientrare in possesso dell'intera somma. L'anziano ha manifestato tutta la sua riconoscenza verso la donna che ha trovato la busta e nei confronti dei Carabinieri che si sono impegnati per rintracciarlo e restituirgliela.

I militari dell'Arma di Riccione hanno voluto diffondere la storia e riconoscere pubblicamente il valore del gesto della donna, ricordando come "episodi di questo tipo non siano soltanto fatti di cronaca, ma rappresentino il cuore della sicurezza partecipata".

"I cittadini che collaborano e i Carabinieri che, con un lavoro silenzioso ma costante, garantiscono legalità, sostegno e prossimità sul territorio. – aggiungono – Un intervento che va oltre la restituzione di una somma di denaro, contribuendo a rafforzare il senso di comunità e la fiducia nelle istituzioni".