Trova online informazioni su un pedofilo, bussa alla sua porta e lo uccide, poi confessa: “Lo meritava”

Varun Suresh, 29 anni, è stato arrestato in California per aver ucciso a coltellate il 71enne David Brimmer, ex pastore che nel 1995 fu condannato per abusi su una minore. L’uomo avrebbe cercato informazioni su di lui online e poi avrebbe progettato il suo piano per avvicinarsi e assassinarlo.

A sinistra il 29enne arrestato e a destra la vittima di 71 anni, foto dai social

Ha progettato un piano per avvicinarsi a un uomo di 71 anni accusato di molestie sessuali sui bambini per poi ucciderlo. Il 29enne Varun Suresh è stato arrestato in California per l'omicidio di David Brimmer, ex pastore evangelico.

Il 29enne avrebbe orchestrato un vero e proprio piano di vendetta appositamente per uccidere il 71enne: i due non si conoscevano prima del delitto e Suresh, secondo quanto emerso, aveva trovato il profilo del 71enne nel registro pubblico dei condannati per reati sessuali della California.

Nel 1995, infatti, Brimmer era stato condannato con l'accusa di aver abusato di una minore e aveva scontato nove anni di carcere. La polizia, come spiega Times of India, sarebbe stata chiamata a Upper Vintners Circle poco prima di mezzogiorno del 18 settembre.

I poliziotti credevano di intervenire per una rissa e invece si sono trovati davanti a una scena del crimine. Brimmer è stato infatti trovato a terra con ferite da arma da taglio ed è morto sotto gli occhi delle forze dell'ordine intervenute sul posto.

Suresh, invece, è stato subito arrestato. Secondo le autorità, il 29enne era "ossessionato dall'idea di dover punire i molestatori di bambini", tanto da aver spulciato la lista dei condannati della California a caccia di "un pedofilo da uccidere". "A nessuno piacciono i pedofili – avrebbe detto davanti alle forze dell'ordine al momento dell'arresto -. Meritano di morire".

Il 29enne si sarebbe presentato a Brimmer come un commercialista, bussando alla sua porta con la scusa di raccogliere alcuni dati per un sondaggio. Dopo avergli stretto la mano, il 29enne lo avrebbe accoltellato inseguendolo fino alla porta dell'abitazione di uno dei vicini.

Suresh non ha mostrato alcun pentimento dopo l'arresto, ammettendo immediatamente le sue responsabilità. Il 29enne era già noto alla giustizia per un arresto avvenuto nel 2021 in seguito a un falso allarme bomba lanciato per dare la caccia all'amministratore delegato di Hyatt Hotels: secondo il giovane, infatti, l'uomo sarebbe stato coinvolto in alcuni casi di violenza sui minori. Suresh è ora accusato di omicidio, furto con scasso e lesioni personali gravi.