Tromba d'aria in Salento, il video della barca del salvataggio che vola in aria e finisce in strada La tromba d'aria si è abbattuta sulla spiaggia di San Foca, nella marina di Melendugno, in provincia di Lecce. Un video mostra tutta la potenza del vento che ha scagliato a diversi metri di altezza anche un pattino di salvataggio dal peso di quasi 100 kg.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura oggi nel Salento dove una tromba d’aria improvvisa si è abbattuta sulla spiaggia di San Foca, nella marina di Melendugno, in provincia di Lecce, facendo volare letteralmente in aria ogni cosa compresa una barca del salvataggio. La scena, immortalata anche in un video, mostra tutta la potenza del vento che ha scagliato a diversi di metri di altezza il pattino dal peso di quasi 100 kg.

La tromba d’aria ha spazzato via la costa adriatica salentina nel primissimo pomeriggio di venerdì, intorno all'ora di pranzo, quando dal mare ha impattato sulla spiaggia con forza intorno alle 13,. Ha sollevato in aria ogni cosa tra cui ombrelloni e sdraio e causato danni anche a strutture temporanee di alcuni lidi balneari. La zona maggiormente colpita è quella del porto dove il vortice ha danneggiato gazebo e imbarcazioni.

Tanta la paura tra coloro che hanno visto avanzare rapidamente la tromba dal mare dove ha formato un vortice altissimo e visibile da chilometri di distanza. Anche se limitato nel tempo e nello spazio, l’intenso e pericoloso fenomeno meteo ha causato diversi danni e solo per fortuna non ha causato feriti tra le persone che a quell’ora affollavano ancora il lungomare, nonostante il maltempo della mattinata.

La stessa barca di salvataggio sbalzata dalla costa è stata spinta oltre la strada sovrastante del lungomare ed è stata ritrovata all’incrocio di una via interna del paese di San Foca. Fortunatamente l'intensità del vortice ha perso immediatamente potenza al suo impatto con la costa e non ha causato danni nell’interno. Sulla spiaggia invece la conta dei danni è importante con lidi devastanti e torrette per la sorveglianza dei bagnini distrutte.

San Foca però non è l’unico paese interessato dl maltempo oggi in Salento. Un’altra tromba d’aria si è formata anche nell’entroterra colpendo in particolare la cittadina di Sanarica, sempre in Provincia di Lecce. Qui si è abbattuta sul centro cittadino dove ha distrutto anche le luminarie della piazza installate in occasione dell’imminente festa dedicata a Maria Santissima delle Grazie. “Verso le 14 si è sentito un forte rumore e poi è venuto giù tutto in piazza” ha raccontato il sindaco della cittadina parlando di danni per migliaia di euro.