Allerta in Europa: friggitrice ad aria venduta su Amazon ritirata per rischio scosse e incendio

La friggitrice ad aria Cecotec modello 04982 è stata ritirata dal mercato per rischio di scosse elettriche e incendio. Venduta online, anche su Amazon, presenta una dispersione di corrente anomala. Il produttore ha disposto il ritiro immediato e i rivenditori hanno avviato il richiamo ai consumatori, invitandoli a interrompere subito l’uso e restituirla.

La Commissione Europea ha recentemente segnalato un richiamo importante riguardante una friggitrice ad aria modello "Heißluftfritteuse" della marca Cecotec (modello 04982, codice a barre 8435484049825), venduta principalmente online, in particolare su Amazon (ASIN: B0BQ12KGN5). Questo apparecchio, di colore nero e dalla forma rotonda con display digitale, è prodotto in Cina e distribuito in diversi paesi europei, tra cui Germania e Slovenia.

Le autorità tedesche hanno evidenziato gravi rischi per la sicurezza: il dispositivo presenta una corrente di dispersione elettrica elevata che, in caso di contatto con la scocca difettosa, può provocare scosse elettriche agli utenti. Inoltre, questa anomala dispersione può causare surriscaldamenti, aumentando il pericolo di incendio.

Come evidenziato nel comunicato, la friggitrice non rispetta i requisiti previsti dalla Direttiva europea sulla bassa tensione (Low Voltage Directive) né lo standard europeo EN 60335-1, che regolamenta la sicurezza degli apparecchi elettrici domestici.

In risposta a queste criticità, il produttore ha disposto il ritiro immediato del prodotto dal mercato, mentre i rivenditori hanno avviato la procedura di richiamo rivolgendosi direttamente ai consumatori. A tutti coloro che possiedono questa friggitrice è stato raccomandato di interrompere immediatamente l’uso e di restituirla seguendo le indicazioni fornite.

L’imballaggio originale del prodotto è una semplice scatola di cartone, come documentato nelle comunicazioni ufficiali.

E non si tratta della prima friggitrice ad aria richiamata. Questo richiamo sottolinea ancora una volta l’importanza di verificare attentamente la sicurezza e la conformità degli elettrodomestici, soprattutto quando acquistati tramite piattaforme online. Proteggere la propria incolumità significa anche essere informati e pronti a seguire le procedure di richiamo per evitare incidenti gravi.