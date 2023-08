Tripolino è l’uomo più vecchio del mondo: ha compiuto 111 anni. Il segreto: “Pasti leggeri e no stress” Tripoli Giannini detto Tripolino è nato il 20 agosto del 1912, ha passato due guerre ed è il bersagliere in pensione più anziano di sempre. Ieri i festeggiamenti nella sua Cecina, in provincia di Livorno.

A cura di Biagio Chiariello

Ieri, domenica 20 agosto, il signor Tripoli Giannini ha compiuto ben 111 anni e per questo motivo è l’uomo più anziano d’Italia. Ha festeggiato il suo compleanno a Cecina (Livorno) insieme ai familiari, il vicesindaco Antonio Giuseppe Costantino, il consigliere comunale Mauro Niccolini e i rappresentanti dei circoli di zona dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri, dal momento che ‘Tripolino', come viene chiamato affettuosamente, è anche il bersagliere più anziano d’Italia.

Oltre che il più anziano d’Italia, Tripolino è anche il secondo più longevo in Europa e il sesto nel mondo: un uomo che ha visto tutta la storia del Novecento, ha vissuto il dramma della Prima e della Seconda Guerra Mondiale, ma anche la rinascita dopo aver votato al Referendum costituzionale del 1946, fino allo sbarco sulla Luna, l’11 settembre e il Covid, oltre che l'influenza spagnola nei suoi primissimi anni di vita. Forse è per questo che nel 2021, all’età di 109 anni, non ha esitato a vaccinarsi.

Oltre un secolo di vita tutto trascorso nella città natale, Tripolino ha gestito per anni un negozio di ortofrutta. Nato pochi mesi dopo l'affondamento del Titanic, il segreto di questo centenario sono pasti leggeri accompagnati da un bicchiere di vino, niente fumo e stress e prendere la vita ogni giorno come un dono.

Grande appassionato di sport, tifoso anche della squadra di calcio di Cecina, nel 1929 era arrivato quarto alla prima corsa podistica Targa Cecina, una gara a cui è stato sempre stato legato (ha fatto lo starter fino a pochi anni fa).

Se Tripolino Giannini è l’uomo più longevo, l’attuale decana d’Italia è Domenica Ercolani: ha ben 113 anni, è nata il 3 luglio 1910 ed è residente a Pesaro, nelle Marche