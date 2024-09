video suggerito

Trieste, fermato su un monopattino con sedile: multa da quasi 6.000 euro Il conducente aveva installato anche un motore dalla potenza superiore alla norma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giovanni Turi

Monopattino elettrico

Aveva truccato il suo monopattino elettrico con un motore potenziato e installato anche un sedile. Mosse che sono valse all'uomo una multa dall’ammontare di quasi 6.000 euro in tutto. Qualche giorno fa, la Polizia locale di Trieste infatti ha fermato la persona alla guida del proprio due ruote in centro città multandolo pesantemente.

Il conducente del mezzo infatti non era in posizione eretta durante la guida, così come imposto dal codice della strada. Ma soprattutto aveva in mano un motore capace di sviluppare una potenza superiore alla norma. Fattori che non facevano più rientrare il monopattino nella propria categoria, ossia quella di mezzo leggero, ma in quella dei ciclomotori.

Questo implica requisiti come la necessità di avere una patente di guida adeguata e l’obbligo di circolare con un casco protettivo. Ciò ha colto l’attenzione del personale del reparto motorizzato della Polizia, che ha subito accertato le caratteristiche dello stesso mezzo e le irregolarità nelle caratteristiche costruttive. Da qui, la multa salatissima per il 30enne di origini asiatiche e il sequestro del monopattino truccato.

L'assessora alla Sicurezza cittadina del Comune di Trieste, Caterina de Gavardo, ha poi sottolineato l'importanza del lavoro svolto dal personale del reparto motorizzato della Polizia municipale, composto da una cinquantina di operatori, nel garantire la sicurezza su strada e il rispetto delle norme in città.

La normativa

Le dimensioni dei monopattini sono precise: non devono superare 1,30 metri di larghezza, 3,5 metri di lunghezza e 2,2 metri di altezza. Il limite di potenza nominale continua del motore elettrico è a 500 W. C'è obbligatorietà del marchio CE.

L'attuale normativa consente la circolazione dei monopattini a una velocità massima di 6 chilometri orari nelle aree pedonali e di 20 chilometri orari nelle aree urbane. È sempre vietato percorrere strade in cui il limite supera i 50 chilometri orari, mentre la circolazione sulle strade extraurbane è consentita solo su piste ciclabili e itinerari ciclo-pedonali.

Da gennaio 2024, i monopattini, che possono esser guidati solo da persone dai 14 anni in su, devono essere dotati di indicatori di direzione, segnalatore acustico, dispositivi di segnalazione visiva anteriore e posteriore e regolatore di velocità in funzione della strada percorsa. In caso di conducenti minorenni, il casco è obbligatorio.