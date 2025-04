video suggerito

"L'ho uccisa io": ha confessato la donna fermata dopo l'omicidio di Isabella Tregnaghi a Trieste Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi, 89 anni, al culmine di una lite: l'ammissione durante un interrogatorio. Giallo sul movente.

A cura di Ida Artiaco

Isabella Tregnaghi, 89 anni.

Ha confessato di aver ucciso Isabella Tregnaghi al culmine di un litigio a Trieste. Erika Podmenich, 58 anni, triestina, ha ammesso le sue responsabilità nel corso di un interrogatorio.

Da ieri la donna è rinchiusa nel carcere di Coroneo con l'accusa di omicidio volontario. Sulla morte di Tregnaghi, 89 anni, indagano i carabinieri del Comando provinciale, coordinati dalla locale Procura.

L'anziana era stata trovata, ieri nel primo pomeriggio, riversa a terra nel suo appartamento di via delle Beccherie 7 con un taglio alla gola. L'appartamento era dotato di videocamere, installate dai familiari dell'anziana per controllare se avesse qualche difficoltà dovuta all'età, ed è così che la figlia, residente a Roma, ha scoperto la tragedia che si stava consumando ed ha avvertito soccorsi e forze dell'ordine.

In poco tempo i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciare la presunta responsabile, che è stata bloccata senza opporre resistenza mentre, a poca distanza dalla sua abitazione, stava fuggendo a bordo di una Panda, dopo che aveva depositato in un cassonetto, in un'altra zona della città, gli indumenti sporchi di sangue. Gli investigatori sono poi riusciti a recuperare anche l'arma del delitto, un coltello, che ora verrà analizzato per capire se fosse già presente a casa della vittima o se sia stato portato dall'esterno.

È possibile che le due si conoscessero, visto anche che la 58enne avrebbe avuto una tale confidenza da avere accesso all'abitazione della 89enne, ma mancano conferme. Così come non è chiaro il movente del litigio sfociato nell'omicidio e se Podmenich fosse già nota o meno alle forze dell'ordine: alcune indiscrezioni riferiscono di piccoli episodi di furto relativi alla sua persona.