Treviso, si schianta con l’auto nella notte dopo una serata con gli amici: muore giovane calciatore

A cura di Susanna Picone

È morto a 29 anni Luca Vettoretti, vittima di un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica lungo via Valcavasia a Cavaso del Tomba, nella provincia di Treviso. Il ragazzo, originario di San Giovanni di Valdobbiadene, aveva trascorso il sabato sera con gli amici. Nella notte, quando probabilmente stava tornando a casa, si è consumata la tragedia. La dinamica dell’incidente stradale è ancora poco chiara ma stando alla prima ricostruzione lo schianto è avvenuto verso le 4 del mattino. Improvvisamente il ventinovenne ha perso il controllo della sua Ford Fiesta grigia finendo poi all'interno del piazzale di una azienda.

Il giovane morto sul colpo – A lanciare l'allarme è stato un automobilista di passaggio che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri di Montebelluna che il Suem 118, ma purtroppo per Luca Vettoretti non c'era già più nulla da fare. Nell’impatto il giovane era stato sbalzato fuori dal suo abitacolo. È morto sul colpo.

Il calcio era la sua grande passione – Studente universitario, la giovane vittima era conosciuta anche come calciatore: ex centrocampista della Valdosport, Vettoretti aveva giocato anche con Vidor e Cisonese e nella prossima stagione avrebbe dovuto iniziare la stagione a Pederobba. Il calcio, come ricordano anche i suoi amici, era la sua grande passione. Lavorava anche in un’azienda agricola del Montebellunese. Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social dopo che si è diffusa la notizia della morte del giovane: "Il Lentiai calcio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Luca Vettoretti avversario sul campo e ex compagno di squadra di alcuni nostri giocatori. Alla sua famiglia e ai suoi amici il nostro pensiero", uno dei tanti post su Facebook.