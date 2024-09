video suggerito

Treviso, lancia gatto dall'auto in corsa e scappa: passante assiste alla scena e decide di adottarlo I fatti sono avvenuti domenica 29 settembre a Silea: per liberarsi della povera bestia, un automobilista ha pensato bene di lanciarla dall'auto in corsa. Fortunatamente la storia è finita con un lieto fine.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È un gesto a dir poco inqualificabile quello a cui ieri, domenica 29 settembre, hanno assistito le persone che transitavano in via Cendon a Silea, in provincia di Treviso: a un certo punto, verso le 11, un gatto di grosse dimensioni è stato lanciato sull'asfalto dal finestrino di un'auto in corsa.

Fortunatamente, per l'animale non ci sono state conseguenze gravi, anche perché il conducente dell’auto che seguiva è riuscito a sterzare ed evitarlo. Dopodiché, il gatto ha trovato rifugio sotto una terza vettura, il cui conducente era invece riuscito a frenare in tempo.

Inevitabili i disagi alla circolazione, con auto ferme in mezzo alla strada e diversi curiosi che cercavano di capire cosa fosse successo. Provvidenziale si è rivelato l'intervento di un vigile del fuoco fuori servizio che, allertando la centrale, ha richiesto l'intervento di una squadra di colleghi, i quali sono riusciti a mettere in salvo l'animale, tirandolo fuori dalla macchina sotto cui si era nascosto.

La disavventura ha avuto un ulteriore lieto fine: il gatto infatti troverà una nuova casa, poiché una delle automobiliste che ha assistito alla brutta scena ha deciso di ospitarlo.

Ora le forze dell'ordine sono al lavoro per rintracciare il responsabile del deprecabile gesto. Non sarà facile, anche perché in zona non ci sono telecamere di videosorveglianza. Va ricordato che, con il nuovo Codice della strada all’esame del Senato, è in arrivo una stretta per chi abbandona animali su strade e autostrade: si rischiano fino a 7 anni di carcere e il ritiro della patente.

Al momento, l'articolo 727 del Codice penale punisce già chi abbandona il proprio animale con l'arresto fino a un anno o con un'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.