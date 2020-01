Marco Dal Ben, 38 anni, farmacista in cerca di lavoro, è scomparso da 48 ore da Oderzo (Treviso). Il 38enne è uscito di casa portando con sé il cellulare, che ora risulta spento, il pomeriggio di domenica 5 gennaio. Marco è uscito nel pomeriggio dalla casa in cui vive con i suoi genitori, dicendo loro che sarebbe andato a fare un giro in centro, come accadeva spesso. La sua auto, in effetti, è stata ritrovata regolarmente parcheggiata nel centro storico del comune di Oderzo. All'interno non c'era nulla che potesse far pensare a un allontananamento volontario. Marco non ha portato via nulla da casa e non aveva in programma alcuno spostamento.

Si indaga anche sulla possibilità di un gesto estremo, ma anche per la tesi del suicidio non ci sono elementi. Marco non ha lasciato in casa né in auto biglietti o lettere per congedarsi dalla sua famiglia. Quando è uscito di casa, Marco indossava dei jeans e un giubbotto nero. È stato visto per l'ultima volta in un bar del centro, da solo, intorno alle 18 di domenica. La sua auto è stata trovata in via Cesare Battisti, nel centro storico di Oderzo, dove soleva parcheggiare quando usciva per commissioni in paese. Le forze dell'ordine hanno diffuso la sua foto affinché chiunque lo abbia visto possa riconoscerlo e darne notizie a chi indaga.