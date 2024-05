video suggerito

Trento, schianto con l'auto nella "curva maledetta": morto uomo di 51 anni L'incidente a Riva del Garda. L'uomo ha perso il controllo della vettura che dapprima ha invaso la corsia opposta e poi, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è schiantata prima contro un palo della luce, poi contro un muretto, per finire la sua corsa ribaltandosi più volte.

A cura di Davide Falcioni

Lorenzo Armellini, un perito chimico di 51 anni, è morto ieri pomeriggio a causa di un incidente avvenuto a Riva del Garda, al confine con il comune di Arco, in provincia di Trento; l'uomo era alla guida della sua auto e stava approcciando una curva già teatro in passato di gravi incidenti stradali e che anche in questo caso si è rivelata fatale. Per cause ancora in corso di accertamento, infatti, Armellini ha perso il controllo della vettura che dapprima ha invaso la corsia opposta e poi, nel tentativo di rimettersi in carreggiata, si è schiantata prima contro un palo della luce, poi contro un muretto, per finire la sua corsa ribaltandosi più volte.

Sul posto la Croce Rossa, l'equipe medica dell'elisoccorso per soccorrere Armellini, intrappolato tra le lamiere dell’auto. Importantissimo l’intervento dei vigili del fuoco di Riva del Garda, che prima hanno estratto il 51enne e poi hanno anche fermato un potenziale incendio, che sarebbe potuto divampare vista la quantità di benzina caduta a terra.

I soccorritori hanno fatto di tutto per salvare la vita di Armellini ma non c'è stato modo di strapparlo alla morte. Troppo gravi le lesioni subite nell’impatto. Sul posto anche i carabinieri, che hanno raccolto le prime testimonianze degli automobilisti, che hanno assistito all’incidente. Fra queste quella di una infermiera a bordo di uno scooter che, per poco, non è stata centrata proprio dalla macchina ormai fuori controllo del 51enne.