Trentino, mamma e figlio di 4 anni cadono da un ponte: morti entrambi. Ipotesi gesto estremo La tragedia, nella notte del 21 maggio. I corpi recuperati senza vita nel corso d’acqua che si trova sotto il ponte di Mostizzolo e che si riversa nel lago di Santa Giustina. Al vaglio degli inquirenti anche l’ipotesi di un gesto estremo della donna di 41 anni che avrebbe portato con sé il bimbo.

A cura di Biagio Chiariello

Una madre di 41 anni e suo figlio di circa 4, sono morti dopo essere molto probabilmente precipitati dal ponte di Mostizzolo, in Val di Sole, in Trentino. Sulla dinamica e soprattutto i motivi della tragedia stanno indagando i carabinieri della compagnia di Cles. I corpi sono stati recuperati nelle acque del torrente Noce sotto il ponte. Per loro non c'era più nulla da fare.

L'allarme è scattato intorno all'una della scorsa notte dopo che alcuni automobilisti avevano notato una macchina sul ponte. Nelle operazioni di ricerca sono stati impiegati vigili del fuoco, soccorso alpino, carabinieri, personale sanitario e un elicottero.

Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte delle forze dell'ordine che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Fra le ipotesi vi è anche quella che si tratti di un tremendo gesto estremo della madre e che abbia portato con sé anche il figlioletto.

IN AGGIORNAMENTO