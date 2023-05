Treni cancellati e in ritardo per maltempo: disagi in tutta Italia dopo l’alluvione in Emilia Romagna Continuano oggi, giovedì 18 maggio, i disagi alla circolazione ferroviaria a causa del maltempo che sta colpendo in particolare l’Emilia Romagna: treni cancellati e con ritardi superiori ai 60 minuti, l’elenco aggiornato di Trenitalia.

A cura di Ida Artiaco

Giornata di passione per i pendolari e i viaggiatori in Italia. Anche oggi, giovedì 18 maggio, si stanno verificando numerosi disagi alla circolazione ferroviaria, a causa dei danni del maltempo che ha colpito nei giorni scorsi in particolare l'Emilia Romagna.

Come si legge sul sito di Trenitalia, sono numerosi i treni Alta Velocità, InterCity e regionali che vengono cancellati ogni ora o subiscono ritardi anche superiori ai 90 minuti.

I treni cancellati e in ritardo sulla linea Bologna-Firenze: elenco aggiornato

La circolazione resta fortemente rallentata sulla linea Alta Velocità Bologna Firenze. "I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono subire variazioni di percorso e registrare un maggior tempo di percorrenza attuale fino a 120 minuti. I treni che percorrono la linea convenzionale viaggiano con riduzione precauzionale della velocità nel tratto interessato", si legge nella comunicazione ufficiale.

Trenitalia ha anche dato un elenco aggiornato dei treni Alta Velocità e InterCity con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Eccoli di seguito:

• FR 9304 Napoli Centrale (5:23) – Torino Porta Nuova (12:20)

• FR 9514 Taranto (5:27) – Torino Porta Nuova (16:00)

• FR 9516 Battipaglia (5:30) – Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9490 Salerno (6:10) – Venezia Santa Lucia (12:34)

• FR 8418 Reggio Calabria Centrale (6:12) – Venezia Santa Lucia (15:34)

• FR 9584 Reggio Calabria Centrale (6:44) – Torino Porta Nuova (18:00)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 9630 Napoli Centrale (10:30) – Milano Centrale (14:55)

• FR 9532 Napoli Centrale (10:40) – Torino Porta Nuova (17:00)

• FR 8419 Venezia Santa Lucia (12:26) – Reggio Calabria Centrale (21:40)

• FR 9425 Venezia Santa Lucia (14:26) – Napoli Centrale (19:48)

• IC 583 Milano Centrale (6:05) – Napoli Centrale (15:29)

• IC 590 Salerno (8:58) – Milano Centrale (19:17)

• IC 588 Roma Termini (10:22) – Trieste Centrale (18:37)

Treni Alta Velocità parzialmente cancellati:

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) – Milano Centrale (9:24): il treno termina la corsa a Roma Termini

• FR 9605 Bergamo (5:45) – Napoli Centrale (11:03): il treno ha origine da Milano Centrale

• FR 9611 Torino Porta Nuova (6:50) – Napoli Centrale (12:33): il treno termina la corsa a Milano Centrale

Treni Alta Velocità cancellati:

• FR 9682 Roma Tiburtina (5:30) – Milano Rogoredo (8:15)

• FR 9301 Mantova (6:00) – Roma Termini (9:35)

• FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) – Salerno (14:06)

• FR 9610 Roma Termini (7:20) – Milano Centrale (10:35)

• FR 9618 Roma Termini (8:50) – Milano Centrale (12:00)

• FR 9615 Milano Centrale (8:58) – Roma Termini (12:10)

• FR 9626 Roma Termini (10:50) – Torino Porta Nuova (15:10)

• FR 9634 Napoli Centrale (11:30) – Milano Centrale (16:00)

• FR 9627 Milano Centrale (11:58) – Napoli Centrale (16:33)

• FR 9638 Napoli Centrale (12:30) – Milano Centrale (16:58)

• FR 9631 Milano Centrale (13:00) – Napoli Centrale (17:33)

• FR 9421 Venezia Santa Lucia (13:26) – Napoli Centrale (18:48)

• FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) – Roma Termini (18:10)

• FR 9426 Napoli Centrale (14:10) – Venezia Santa Lucia (19:34)

• FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) – Roma Termini (19:10)

• FR 9644 Roma Termini (15:20) – Milano Centrale (18:30)

• FR 9652 Napoli Centrale (15:55) – Bergamo (21:43)

Treni Alta Velocità instradati sul percorso alternativo che oggi fermano a Bologna Centrale Superficie anziché a Bologna Centrale AV:

• FR 9303 Milano Centrale (5:45) – Roma Termini (10:35)

• FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) – Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 8502 Roma Termini (6:45) – Bolzano (11:56)

• FR 9409 Udine (6:47) – Napoli Centrale (14:03)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) – Milano Centrale (11:35)

• FR 9515 Milano Centrale (7:10) – Salerno (13:02)

• FR 9512 Roma Termini (7:10) – Milano Centrale (10:50)

• FR 8506 Napoli Centrale (7:30) – Bolzano (13:53)

• FR 9405 Venezia Mestre (7:38) – Napoli Centrale (12:48)

• FR 9520 Napoli Centrale (7:45) – Milano Centrale (12:50)

• FR 9622 Napoli Centrale (8:25) – Milano Centrale (12:58)

• FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10)

• FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) – Fiumicino Aeroporto (14:07)

• FR 8508 Roma Termini (9:50) – Bergamo (15:00)

• FR 9619 Milano Centrale (9:58) – Napoli Centrale (14:33)

• FR 9624 Roma Termini (10:20) – Milano Centrale (13:35)

Circolazione sospesa tra Imola e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza

La circolazione resta sospesa alle 17 di oggi, giovedì 18 maggio, tra Imola e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo.

"Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio.

I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali subiscono ritardi, limitazioni di percorso e cancellazioni. A causa del perdurare delle condizioni meteo critiche che stanno interessando la regione Emilia Romagna, non si hanno al momento previsioni sul ripristino della circolazione ferroviaria tra Imola e Rimini", fa sapere Trenitalia.