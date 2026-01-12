Tre 15enni investite da un’auto a Pistoia, stavano rientrando da scuola: due ricoverate in codice rosso

Tre 15enni sono state investite da un’auto a Pistoia mentre rientravano a casa dopo la scuola. Due in codice rosso, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. Alla guida del veicolo un 80enne che ha prestato soccorso. Indaga la polizia municipale.

Immagine di repertorio.

Tre ragazze di 15 anni sono state travolte da un'auto a Pistoia, in località Ponte alla Pergola, mentre stavano tornando a casa dopo la scuola.

Secondo quanto è stato ricostruito, le adolescenti erano appena scese dall'autobus quando, per cause ancora da accertare, sono state investite in via Fiorentina, all'incrocio tra via del Malallevo e via del Crociale.

Alla guida del veicolo un uomo di 80 anni, che si è immediatamente fermato a prestare soccorso. Sul posto sono rapidamente intervenute le ambulanze della Misericordia di Pistoia, della Pubblica assistenza di Monsummano e di Montecatini, insieme all'automedica.

Una delle tre minorenni ha fortunatamente riportato solo ferite lievi ed è stata trasportata all’ospedale San Jacopo di Pistoia in codice verde, insieme alle altre due ragazze che invece sono state soccorse in codice rosso.

Secondo quanto riportano i quotidiani locali, entrambe nell'incidente avrebbero riportato diversi politraumi, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita.

La ricostruzione dell'accaduto adesso è affidata alla Polizia municipale che si occuperà delle indagini. L’impatto potrebbe essere stato causato da un sorpasso effettuato dall’anziano, che potrebbe non essersi accorto della presenza a bordo strada delle ragazze, scrive La Nazione.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per tentare di fare piena luce sull'investimento, anche grazie alle immagini riprese dalle videocamere di sorveglianza della zona e alle testimonianze dei presenti che saranno fondamentali per accertare eventuali responsabilità del guidatore.

Diverse settimane fa Pistoia era stata teatro di un altro terribile incidente. Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, un'anziana è stata travolta e uccisa nei pressi della sua abitazione, e la nuova, dopo aver assistito alla scena, era deceduta per lo choc.