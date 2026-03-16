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Travolto da un’auto mentre era in bici, muore dopo due giorni in ospedale: caccia al pirata della strada

Federico Meacci, 34 anni, è morto dopo essere stato investito da un pirata mentre tornava a casa da lavoro. Si era appena sposato.
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A cura di Maria Neve Iervolino
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Federico Meacci aveva 34 anni quando è stato travolto e ucciso da un pirata della strada mentre tornava a casa dal lavoro. Stava tornando a casa dopo il lavoro nel centro di Pisa, in sella alla sua bicicletta, nella notte tra il 12 e il 13 marzo quando un'auto lo ha investito causandogli un grave trauma. Si era sposato a gennaio.

L'uomo non è morto sul colpo, dopo l'incidente alcuni passanti lo hanno visto a terra privo di sensi e hanno chiamato i soccorsi. È stato portato d'urgenza all'ospedale Cisanello dove è rimasto due giorni in terapia intensiva, ma le sue condizioni erano troppo gravi e nonostante le cure del personale medico è deceduto la mattina di venerdì 14 marzo.

La notte in cui è stato investito, Meacci stava tornando verso casa in via Fratti dal bar in cui lavorava in via Cesare Battisti, vicino alla stazione della città. Verso l'1.30 alcuni passanti hanno notato il giovane uomo a terra con la bici a qualche metro di distanza, segno della forza con cui l'auto lo ha colpito.

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Al momento si cerca la persona che quella notte ha investito il 34enne senza prestargli soccorso. Al vaglio dei Carabinieri del nucleo radiomobile ci sono le testimonianze dei passanti e soprattutto la visione dei filmanti di video sorveglianza presenti nella zona. Sono molte le telecamere presenti nel centro, una delle zone più presidiate di Pisa. L'ipotesi di reato che potrebbe presto essere formalizzata dalla procura è quella di omicidio stradale.

Nel frattempo resta lo sgomento della comunità e dei familiari di Federico: si era appena sposato.

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