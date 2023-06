Travolto da un’auto mentre è in bici, dichiarata la morte celebrale per Marco: aveva 17 anni Incidente stradale a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso: è stata dichiarata la morte cerebrale per Marco Bianchin, ragazzo di 17 anni travolto da un’auto mentre era in sella alla sua bici. Donati gli organi.

A cura di Ida Artiaco

È stata dichiarata la morte cerebrale dopo due giorni di agonia per Marco Bianchin: il 17enne, residente con la famiglia a Spercenigo, era rimasto vittima di un terribile incidente stradale mentre era in bici a San Biagio di Callalta, in provincia di Treviso.

Mercoledì scorso era in sella alla sua bici a Mignagola in via Valdemoneghe, dopo aver percorso un sentiero che costeggia la ferrovia, quando è finito contro una Fiat Punto guidata da un 55enne di San Biagio, per cause che sono ancora in via di accertamento.

Trasferito d'urgenza in ospedale al Ca' Foncello di Treviso, dopo che i sanitari del 118 giunti sul posto lo avevano intubato, è morto dopo due giorni di agonia e la famiglia ha deciso per la donazione degli organi.

Gli accertamenti sull'incidente sono a cura della polizia locale di Carbonera che informerà ora la Procura, mentre continuano le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto successo. Marco è l'ultima vittima della strada di un 2023 terribile da questo punto di vista.

Basti pensare che proprio oggi si sono svolti i funerali di ben cinque vittime della strada degli ultimi giorni: le tre vittime dello schianto della Treviso-mare di venerdì notte, Ludovico Brunello, Valeria Orsoni e Dominga Orsato, del 23enne Marco Zorgno, deceduto sabato scorso dopo due settimane di agonia dopo essere stato coinvolto in un incidente in moto sul Fadalto due settimane prima, e infine Valter Ronchi, cuoco finito fuori strada con la sua auto nella notte tra martedì e mercoledì a Mareno di Piave.