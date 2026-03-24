Picchia e violenta una 65enne mentre fa jogging nel Modenese, l’aggressore condannato a 12 anni

Aveva aggredito lo scorso aprile una donna di 65 anni a Tabina di Magreta mentre quest’ultima faceva jogging. Il giovane, che all’epoca dei fatti aveva 17 anni, è stato condannato a 12 anni di reclusione con l’accusa di stupro, tentato omicidio e rapina pluriaggravate.

Il Tribunale per i minori di Bologna ha condannato a 12 anni di carcere, col rito abbreviato, il giovane che lo scorso aprile ha aggredito a Tabina di Magreta (Modena)una donna di 65 anni che stava facendo jogging. Il ragazzo, all'epoca dei fatti 17enne, era accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina pluriaggravate. La Procura aveva chiesto per il giovane, oggi maggiorenne, una condanna a 14 anni.

La legale che lo assiste aveva invece chiesto la sostituzione della misura cautelare con la comunità. Ad aprile dello scorso anno, il ragazzo si era allontanato dalla comunità nella quale si trovava per poi aggredire la vittima, che stava facendo jogging. Il giovane la trascinò un un campo dopo averla picchiata e abusò di lei. A causa delle percosse, la vittima aveva riportato diverse lesioni ed era stata ricoverata sotto shock.

Le forze dell'ordine lo individuarono in poco tempo e iniziarono gli accertamenti del caso, sequestrando anche gli abiti che indossava. A fornire l'identikit che aveva permesso il riconoscimento era stata proprio la vittima, che aveva descritto ai carabinieri anche la bicicletta guidata dal ragazzo e gli abiti che indossava. Durante il processo, la difesa dell'imputato aveva chiesto la nomina di una consulente per accertare la capacità di intendere e di volere al momento del fatto.

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L'avvocato Marco Pellegrini, che rappresenta alla vittima, ha sottolineato di aver chiesto al Comune di Modena e alla comunità nella quale il giovane era ospite la richiesta di apertura della polizza per valutare l'opzione di un risarcimento del danno da parte della struttura alla 65enne. "Le polizze sono state attivate e i sinistri sono stati aperti – ha spiegato – quindi dal punto di vista civilistico, stiamo gestendo una trattativa stragiudiziale". Le motivazioni della sentenza per il ragazzo, oggi 18enne, saranno depositate entro 30 giorni.

"Attendiamo di leggerle, poi valuteremo di presentare ricorso", ha sottolineato invece l'avvocata De Luca, che assiste l'imputato.