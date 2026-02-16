Travolto da un tronco mentre taglia un albero, uomo viene scaraventato in un canale e muore sul colpo

Un uomo di 71 anni, Giacomo Casagrande è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area boschiva a Montebelluna (Treviso). Il 71enne è stato colpito e scaraventato nel canale della Brentella.

Immagine di repertorio.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 16 febbraio, a Biadene, frazione di Montebelluna, in provincia di Treviso, dove intorno alle 14 un uomo è stato travolto da un albero mentre stava effettuando lavori di taglio in un’area boschiva. È morto sul colpo.

Secondo quanto è stato ricostruito e riportato da Il Gazzettino, si chiamava Giacomo Casagrande e aveva 71 anni. Stava abbattendo un albero quando, per cause in fase di accertamento, questo gli è improvvisamente caduto addosso.

Il 71enne è stato colpito e scaraventato nel canale della Brentella. Immediatamente è stato lanciato l’allarme e sul luogo dell'incidente sono rapidamente intervenuti i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine.

L'area è stato messa in sicurezza e il corpo dell'anziano recuperato. Le autorità competenti hanno svolto gli accertamenti del caso e la salma è stata successivamente trasportata all’obitorio, a disposizione dei familiari, come disposto dall’autorità giudiziaria.

La cognata di Casagrande ha ricostruito gli attimi dell'incidente che hanno provocato il decesso dell'uomo: "Era sulla scala quando la pianta l'ha travolto, facendolo cadere. E nella caduta ha sbattuto la testa".

"Giacomo era una persona sempre disponibile", ha detto l'ex datore di lavoro del 71enne, ricordando l'uomo -. Era sano e forte, una persona sicura e sempre disponibile. Mai avrei pensato che accadesse un incidente di questo tipo di fronte alla sua casa".

Circa un mese fa, martedì 13 gennaio, un episodio simile era accaduto a un 64enne morto dopo essere rimasto schiacciato sotto una pianta in un bosco tra i territori comunali di Nembro e Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo.

Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava tagliando un albero quando è stato travolto. Con lui c'era un familiare, rimasto illeso ma che era stato soccorso dopo aver accusato un malore.