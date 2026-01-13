Taglia un albero in un bosco a Nembro e rimane schiacciato sotto la pianta: morto 64enne

Un 64enne è morto schiacciato da un albero in una zona boschiva di Nembro (Bergamo). Con lui un parente: è rimasto illeso ma ha accusato un malore.

(foto di repertorio)

Un 64enne è morto questa mattina, martedì 13 gennaio, schiacciato da una pianta in un bosco tra i territori comunali di Nembro e Alzano Lombardo (in provincia di Bergamo). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo stava tagliando un albero quando, per ragioni ancora al vaglio delle forze dell'ordine, è stato travolto. Con lui c'era un familiare, rimasto illeso ma soccorso per aver accusato un malore.

Come riportato dal portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'allarme è scattato poco prima delle 11 e sul posto, nella frazione Lonno di Nembro, sono stati inviati i soccorsi con un'ambulanza Croce Bianca, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Con loro, sono intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino, insieme ai carabinieri del Comando provinciale bergamasco e la polizia locale di Nembro. Al loro arrivo, il 64enne era già deceduto.

L'uomo era impegnato nel taglio di un albero nella zona boschiva al confine con Alzano Lombardo quando, con una dinamica ancora da ricostruire, è rimasto schiacciato dalla pianta. Con lui c'era un familiare, il quale è stato soccorso perché ha accusato un malore. Non è stato comunque necessario trasportarlo in ospedale. L'area è stata rimessa in sicurezza dai vigili del fuoco.