video suggerito

Travolto da un camion mentre soccorre un’auto in panne: Ennio Verducci muore a 59 anni Aveva appena terminato di imbracare un’auto in panne lungo la E45 e la stava per caricare su un carroattrezzi, poco prima dell’uscita per Lidarno, in direzione Cesena, quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un camion. È morto così, mentre stava lavorando, Ennio Verducci, 59enne di Palazzo di Assisi, titolare di una carrozzeria di Bastia Umbra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennio Verducci, 59 anni

Aveva appena terminato di imbracare un'auto in panne lungo la E45 e la stava per caricare su un carroattrezzi, poco prima dell'uscita per Lidarno, in direzione Cesena, quando è stato travolto e ucciso sul colpo da un camion. È morto così, mentre stava lavorando, Ennio Verducci, 59enne di Palazzo di Assisi, titolare di una carrozzeria di Bastia Umbra.

Alla guida del mezzo pesante c'era un uomo di 42 anni, di origini marocchine, da tempo residente a Campi Bisenzio, che ora verrà indagato per omicidio stradale. Intanto, è stato sottoposto agli esami tossicologici all'ospedale di Perugia. Negativo il risultato dell'alcoltest.

Secondo quanto è stato ricostruito subito dopo il sinistro, il mezzo di soccorso della vittima era fermo sulla banchina e il camion di una ditta di consegne umbra che lo ha investito si sarebbero strisciati lateralmente.

Sul luogo dell'incidente, oltre alla polizia stradale che ha eseguito i rilievi, ai vigili del fuoco, Anas e al 118, è arrivata anche la figlia della vittima, agente della polizia municipale di Perugia. Oltre a lei, Ennio Verducci lascia un altro figlio e la moglie. Il 59enne era molto conosciuto ad Assisi come professionista di grande esperienza.

Con profonda tristezza e commozione, la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, ha espresso il suo più sentito cordoglio per la tragica scomparsa di Verducci, come riportato dal quotidiano Assisi Oggi. “In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con affetto attorno alla famiglia, agli amici e ai colleghi”, ha dichiarato la prima cittadina che ha ribadito l’impegno dell’amministrazione comunale per migliorare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, sottolineando l’importanza di adottare misure concrete e propositive per evitare che simili tragedie si ripetano.

“Ribadiamo con fermezza il nostro impegno che sarà propositivo e concreto, sul tema della sicurezza sul lavoro, affinché tragedie come questa non abbiano più a ripetersi”, ha affermato la sindaca, aggiungendo che “la sicurezza e la dignità dei lavoratori saranno sempre la nostra priorità”. La sindaca di Assisi invece, Stefania Proietti, ha parlato di una comunità "annichilita dal dolore"