Travolto da un albero mentre fa legna: 60enne muore nei boschi sotto gli occhi degli amici Muore a 60 anni il fratello dell'assessore di Recoaro Terme (Vicenza) Cristina Camposilvan. L'uomo era con gli amici nei boschi a fare legna quando è avvenuta la tragedia.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Un uomo di 60 anni è morto mentre tagliava un albero: il tronco lo ha colpito, uccidendolo sul colpo in un'area boschiva di contrada Frizzi a Recoaro Terme (Vicenza). Si tratta del 60enne Attilio Camposilvan, il fratello dell’assessore alla cultura e all’istruzione del comune.

La tragedia è avvenuta intorno alle 14.00 di oggi, giovedì 8 febbraio. Camposilvan era andato nei boschi per fare della legna insieme a due amici in un terreno privato in contrada Frizzi, a pochi passi dalla sua abitazione.

Dopo aver ricavato della legno da ardere da alcuni alberi, i tre si sono dedicati ad abbattere una pianta più grande. Hanno quindi posizionato delle corde per riuscire a direzione la caduta dell'albero. Ma mentre i due amici si trovavano in posizione di sicurezza, il sessantenne è finito nel punto in cui stava cadendo la pianta. Fatale, forse, un momento di distrazione.

I sanitari del Suem 118, arrivati assieme ai carabinieri della stazione di Valdagno (Vicenza), hanno potuto solo constatare la morte dell'uomo, che è stato colpito al torace e al volto. Sul posto è arrivata anche pattuglia dei carabinieri della stazione di Recoaro Terme, che ha eseguito gli accertamenti del caso.

Considerate le cause del tutto accidentali del decesso, l’autorità giudiziaria ha già messo a disposizione dei familiari la salma, che in questo modo potranno già fissare la data per il funerale. La famiglia Camposilvan è ora chiusa nel proprio dolore. Qualche anno fa anche un altro fratello era morto per un incidente sul lavoro.