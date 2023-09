Travolti da un furgone mentre passeggiavano: marito e moglie morti a Trevi Un uomo e una donna sono morti dopo essere stati travolti da un furgone mentre erano a piedi lungo il vecchio tracciato della Flaminia nei pressi di Torre Matigge di Trevi (Perugia). Le vittime sono marito e moglie di 82 e 76 anni.

A cura di Susanna Picone

Immagine di archivio

Drammatico incidente nella serata di ieri, martedì 26 settembre, a Trevi, nella provincia di Perugia. Un uomo e una donna sono stati investiti e uccisi da un furgone mentre passeggiavano. L'incidente si è verificato lungo la vecchia Flaminia.

Per i due pedoni, si tratta di due anziani coniugi di 82 e 76 anni, non c’è stato nulla da fare. Troppo violento l’impatto col mezzo pesante. Sulle cause dell'incidente mortale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’esatta dinamica dello schianto. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno che, in tarda serata, ha dato l’autorizzazione al trasferimento dei corpi delle due persone all’obitorio.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, i due anziani coniugi sono morti dopo essere stati travolti da un furgone mentre erano a piedi lungo il vecchio tracciato della Flaminia nei pressi di Torre Matigge di Trevi. Le due vittime, stando a quanto emerso finora, stavano attraversando la strada in un tratto rettilineo quando è sopraggiunto un mezzo pesante che viaggiava in direzione Foligno.

La persona alla guida del furgone si è fermato subito dopo avere travolto l'uomo e la donna: sotto choc, ma non avrebbe riportato alcuna ferita. Successivamente è stato sottoposto a tutti gli accertamenti di routine risultando negativo.

L’incidente mortale è accaduto intorno alle 20 di martedì sera: in quel tratto di strada il limite di velocità è di 50 chilometri orari. A dare l’allarme sono stati i clienti di un bar che si trova nelle vicinanze del luogo della tragedia. Sono stati subito chiamati i soccorsi ma gli operatori del 118 arrivati sul posto, purtroppo, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani.