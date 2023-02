Travolta mentre passeggia da una persiana caduta da un palazzo, grave una donna all’isola d’Elba Una donna è stata ricoverata in ospedale dopo essere stata colpita da una persiana staccatasi da un palazzo. L’incidente è avvenuto sull’isola d’Elba mentre la donna passeggiava in.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

Stava passeggiando in una delle stradine del centro quando una persiana si è staccata da un appartamento di un palazzo ed è precipitata nel vuoto colpendola in pieno. È accaduto a Portoferraio, all'isola d'Elba, e la donna colpita, un'anziana, è ora ricoverata in ospedale a Livorno dove è stata trasportata con un elicottero del 118.

Stando a quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine che sono state sul posto per i rilievi necessari a ricostruire l'accaduto, la donna, una passante, stava percorrendo la centralissima via Guerrazzi a piedi, quando una persiana si è staccata da un palazzo travolgendola.

Il colpo è stato molto violento e l'incidente è avvenuto sotto gli occhi paralizzati di alcuni passanti che hanno immediatamente soccorso la donna allertando il 118. In attesa dell'arrivo dei soccorritori, secondo quanto raccontato dai testimoni presenti, l'anziana ha perso conoscenza.

Sul posto è giunto il personale medico con un'ambulanza, ma vista la gravità della situazione è stato richiesto anche l'elisoccorso Pegaso che ha trasportato la donna all'ospedale di Livorno. Secondo fonti ospedaliere la donna avrebbe riportato un forte trauma cranico.

L'incidente è avvenuto questa mattina in pieno giorno e sembra al momento che si sia trattato di un incidente. La persiana si sarebbe staccata a causa del forte vento che si è alzato sull'isola.