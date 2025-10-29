Travolta mentre attraversa la strada: uccisa volontaria della Protezione Civile, caccia al pirata nel Teramano

L’incidente lungo la Statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante. La vittima è Rosanna Pigliacampo, 58enne volontaria della Protezione Civile locale. Il conducente della vettura è scappato ed è ricercato dalle autorità.

Si chiamava Rosanna Pigliacampo, aveva 58 anni e viveva a Campli, la donna investita e uccisa lungo la Statale 80 Teramo-Giulianova, all’altezza di Bellante Stazione. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6, nei pressi del Bar 2000. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava attraversando la carreggiata quando un’auto l’ha travolta, proseguendo poi la corsa senza fermarsi a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti immediatamente il personale del 118 di Teramo e i carabinieri del Nucleo Radiomobile, ma per Rosanna non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Gli investigatori hanno avviato le ricerche dell’automobilista fuggito e stanno acquisendo le immagini delle telecamere della zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione del veicolo pirata. Si stanno inoltre raccogliendo testimonianze di automobilisti e residenti che potrebbero aver assistito all’incidente o notato movimenti sospetti subito dopo l’impatto.

Rosanna Pigliacampo era conosciuta e stimata nella comunità di Campli per il suo impegno nel volontariato. Faceva parte della Protezione civile locale, come volontaria della sezione “Montidellalaga”, e lavorava per una cooperativa che si occupa di assistenza e badantato. Madre di due figli, era una donna molto attiva e apprezzata per la sua disponibilità e gentilezza.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici e conoscenti, che hanno voluto ricordarla sui social con messaggi di affetto e incredulità. “Non ci credo”, scrive un’amica, “sei stata una brava signora con me, sempre gentile e disponibile. La vita è ingiusta”.

Le indagini dei carabinieri proseguono senza sosta: l’auto che ha travolto la 58enne non è ancora stata rintracciata, ma i militari confidano di individuare presto il responsabile.