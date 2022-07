Travolta dall’auto mentre pedala davanti casa, Israa muore a 15 anni in ospedale L’adolescente è morta in ospedale oggi, venerdì 22 luglio, senza mai più essersi risvegliata dopo l’incinte avvenuto ieri mattina davanti a casa a Terrazzo.

A cura di Antonio Palma

Travolta dall'auto mentre pedala davanti casa, a pochi metri dal cancello di ingresso, così è morta Israa, una ragazzina di 15 anni vittima di un terribile incidente stradale avvenuto giovedì mattina nel comune di Terrazzo, in Provincia di Verona.

L'adolescente è morta in ospedale oggi, venerdì 22 luglio, senza mai più essersi risvegliata.

La tragedia si era consumata nella prima mattinata di ieri, intorno alle 8, quando, per motivi ancora da accertare, una vettura di passaggio, condotta da un giovane che si stava recando al lavoro, ha investito la minore mentre era in sella alla sua bicicletta in via Carezze, a Terrazzo.

La quindicenne è stata sbalzata violentemente sull'asfalto dove è rimasta esanime. Immediati i soccorsi medici allertati dagli stessi familiari che abitano a pochi passi dal luogo della tragedia.

I sanitari del Suem 118, accorsi sul posto con un'ambulanza, hanno subito constatato la gravità delle ferite e, dopo aver rianimato la 15enne, hanno richiesto l'intervento dell'elicottero di soccorso che ha provveduto poi al trasporto della piccola all'ospedale veronese di Borgo Trento.

Le sue ferite erano apparse subito molto gravi tanto da richiedere il ricoverato in Rianimazione

Per salvarle la vita i medici hanno provato anche un intervento chirurgico d'urgenza ma tutto si è rivelato inutile. La piccola non si è mai ripresa e questa mattina dall'ospedale veronese è arrivata a terribile notizia della morte di Israa.

Una notizia che ha sconvolto parenti e amici ma anche l'intera comunità di Terrazzo dove fino all'ultimo si è sperato potesse farcela. "Siamo stravolti e addolorati, tutti abbiamo sperato che Israa potesse farcela", ha dichiarato il sindaco.