Travolta da un Suv mentre va a prendere lo scuolabus: gravissima bimba di 6 anni a Treviso Nel tentativo di attraversare la strada per salire sullo scuolabus fermo sul lato opposto, la bambina è stata travolta da un SUV guidato da una donna di 35 anni, diretta al lavoro. L'impatto è stato violentissimo.

A cura di Davide Falcioni

Immagine di repertorio

Una bimba di sei anni è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata investita da un'auto questa mattina. L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8 a Breda di Piave, in via Bovon, mentre la piccola si stava recando alla scuola primaria "Eroi del Piave" di via Davanzo.

Secondo le prime ricostruzioni, la bambina vive a pochi metri dalla fermata dello scuolabus e, come ogni mattina, era uscita di casa accompagnata dalla madre. Nel tentativo di attraversare la strada per salire sul bus fermo sul lato opposto, è stata travolta da un SUV guidato da una donna di 35 anni, diretta al lavoro. L'impatto è stato violentissimo: la piccola è stata sbalzata per circa dieci metri sull'asfalto, rimanendo priva di sensi.

Immediato l'intervento dei soccorsi: sul posto è atterrato l'elicottero di Treviso Emergenza, che ha trasportato la bambina all'ospedale Ca' Foncello in codice rosso. Le sue condizioni restano critiche.

Gli agenti della polizia locale "Postumia Romana" si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. La conducente del SUV si è fermato subito dopo l'incidente, prestando soccorso e collaborando con le forze dell'ordine. Sottoposta al test dell'etilometro, è risultata negativa.

Le indagini sono in corso per chiarire eventuali responsabilità e stabilire se fossero rispettate tutte le norme sulla sicurezza stradale nel tratto interessato.