Travolgono auto con a bordo una famiglia e poi fuggono a piedi: morto il padre, feriti moglie e figlio

Tragico incidente a Martinsicuro, in provincia di Pescara: Emidio Croci, 47 anni, muore travolto da una Mercedes mentre tornava a casa con moglie e figlio. Il bambino è grave, la donna ferita. I due occupanti dell’auto investitrice si sono allontanati a piedi: uno è stato preso, l’altro è ancora ricercato dai Carabinieri.

Tragedia nella tarda serata di ieri a Martinsicuro, lungo la Statale 16, dove una serata tranquilla si è trasformata in un drammatico incidente che ha spezzato la vita di un uomo e ferito gravemente suo figlio. La vittima, Emidio Croci, 47 anni, originario di San Benedetto del Tronto e residente ad Acquaviva Picena, stava rientrando a casa con la famiglia dopo aver trascorso alcune ore al ristorante “Al Braciere”. Con lui c’erano la moglie e il figlio di 11 anni, tutti a bordo di una Mercedes GLB 200D.

Secondo una prima ricostruzione, poco dopo le 22.30, all’altezza del chilometro 395 della SS16, la vettura di Croci è stata travolta da una Mercedes Classe A 180, in circostanze ancora al vaglio delle autorità. L’impatto è stato violentissimo: l’uomo è stato sbalzato dall’abitacolo ed è deceduto sul colpo, mentre il figlio è rimasto gravemente ferito e la moglie ha riportato traumi meno gravi.

Dopo lo schianto, i due occupanti della Classe A sono usciti dall’auto e si sono allontanati a piedi, abbandonando la scena della tragedia. Uno dei due, un 41enne residente a San Benedetto del Tronto e di nazionalità straniera, è stato successivamente individuato e portato in ospedale a causa di ferite riportate nello scontro. L’altro è ancora ricercato dai Carabinieri di Martinsicuro, coadiuvati dai colleghi delle stazioni vicine, mentre le indagini sono in corso per stabilire la dinamica e le eventuali responsabilità penali, che comprendono omicidio stradale e omissione di soccorso.

Immediato l’intervento del 118, che ha prestato soccorso alla donna e al bambino. La madre è stata trasportata all’ospedale di Sant’Omero, mentre il figlio, per la gravità dei traumi riportati, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Torrette di Ancona. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Nereto, che hanno collaborato con il personale sanitario per liberare e mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e garantire l’incolumità di tutti. Per consentire le operazioni, il tratto della SS16 interessato dall’incidente è rimasto chiuso al traffico per diverse ore, mentre tre ambulanze – una della Croce Verde di Villa Rosa e due della Croce Rossa di Alba Adriatica e Giulianova – hanno coordinato il soccorso dei feriti.

La comunità di San Benedetto del Tronto e di Acquaviva Picena è rimasta scossa dalla perdita di Emidio Croci, programmatore e padre di tre figli, descritto da tutti come una persona stimata e molto attiva nella vita sociale locale. Il sindaco e le autorità locali hanno espresso profondo cordoglio alla famiglia, sottolineando il dramma improvviso e l’orrore della scena, in cui un semplice rientro a casa si è trasformato in un incubo.

Le indagini proseguono per ricostruire esattamente la dinamica dell’incidente, mentre la polizia continua la ricerca del secondo occupante della Mercedes Classe A. Gli investigatori stanno analizzando testimoni, eventuali telecamere lungo il percorso e altri elementi utili a chiarire come sia avvenuto l’impatto.