Una turista francese di 18 anni, Elvira, ha rischiato la vita a Trapani a causa di uno shock anafilattico. A salvarle la vita è stata la polizia, che la giovane non ha mancato di ringraziare: “Devo ringraziare i miei due angeli per la loro prontezza, il coraggio e la professionalità, perché senza il loro intervento avrei potuto mettere seriamente a rischio la mia vita”. Questa la lettera arrivata al Questore della Provincia di Trapani, con la quale la ragazza, giunta in Sicilia per trascorrere le vacanze insieme ad un’amica, ha voluto pubblicamente esprimere la propria gratitudine per l’intervento effettuato dagli Agenti della Polizia di Stato della Questura di Trapani che le ha, molto probabilmente, salvato la vita.

I fatti sono avvenuti lo scorso 10 giugno. Una Volante dell’U.P.G.S.P. durante il servizio di routine del controllo del territorio si è accorto della presenza in Via Torrearsa a Trapani di due giovani, di cui una distesa per terra in evidenti difficoltà respiratorie. L’amica che era con lei, chiaramente impaurita per le condizioni della compagna, ha spiegato agli agenti di essere una turista e che subito dopo aver cenato presso un locale cittadino, Elvira aveva cominciato a manifestare difficoltà respiratorie forse per aver ingerito inconsapevolmente del cibo di cui era allergica.

Le forze dell'ordine si sono immediatamente accorte che la situazione era grave e, consapevoli che l'arrivo dell'ambulanza non sarebbe avvenuto per tempo, hanno preso in mano la situazione e trasportato Elvira in ospedale. Giunti in pochissimi istanti al Pronto Soccorso del Nosocomio, la giovane paziente, entrata in codice rosso, è stata affidata alle cure dei sanitari che le hanno salvato la vita e dimessa poco dopo. La turista 18enne ora si è già ripresa pienamente e lo deve agli Agenti della Polizia di Stato che ha voluto sentitamente ringraziare.