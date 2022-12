Trapani, donna di 29 anni uccisa a coltellate per gelosia: fermato il marito di 63 anni Maria Amatuzzo, 29 anni, è stata uccisa questa mattina a Castelvetrano, provincia di Trapani. Per il delitto è stato fermato il marito, il 63enne Ernesto Favara.

Ancora un femminicidio in Italia. Un uomo, Ernesto Favara, è stato tratto in arresto con l'accusa di aver ucciso la moglie a coltellate a Marinella di Selinunte, frazione marinara di Castelvetrano, provincia di Trapani. Il delitto è avvenuto nella casa della coppia. Sul posto è intervenuto personale del 118 con un’ambulanza, ma i soccorsi si sono rivelati vani.

La vittima si chiamava Maria Amatuzzo e aveva 29 anni. I carabinieri del Comando provinciale di Trapani hanno fermato il marito, che si trova in caserma per essere interrogato. Si tratta di un uomo molto più anziano di lei, ha 63 anni. L'omicidio è stato commesso nell'abitazione della coppia, in via Cassiopea. L'ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella del delitto passionale. Il marito sarebbe stato geloso della giovane moglie. La coppia, secondo le informazioni raccolte tra vicini e conoscenti, aveva due figli, gemelli, che tuttavia da tempo sarebbero stati affidati a una comunità.

Stando a quanto emerso dalle prime indagini svolte, sembra che la giovane Maria abbia tentato di sfuggire alla furia omicida del 63enne, con il quale viveva da una decina d'anni, ma l'uomo l'ha colpita senza darle scampo con un grosso coltello. I due vivevano della vendita di prodotti ittici. Lei era originaria del Palermitano.

I carabinieri indagano per accertare la dinamica dei fatti e il movente del delitto, l'ennesimo femminicidio nel nostro Paese.

Donna accoltellata dal marito a Bologna: è gravissima

Proprio questa mattina un altro fatto di cronaca drammatico: una donna è stata accoltellata dall'ex marito, che si è poi dato alla fuga. Il tentato omicidio si è consumato a Bologna, in un appartamento di via Rialto dove i due vivono insieme ai figli che erano presenti in casa al momento dei fatti e che per primi hanno dato l'allarme. La vittima è ora ricoverata in condizioni gravissime.